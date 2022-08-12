Швеція не виключає виробництва зброї для України

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст припустив, що королівство вироблятиме зброю для України. "Цього я не виключаю, але поки що рано говорити", - сказав він в інтерв'ю телеканалу SVT у четвер, 11 серпня, коментуючи результати донорської конференції для України, яка відбулася в Копенгагені.

На конференції за участю керівництва оборонних відомств 17 країн визначили три основні напрямки довгострокової підтримки України - навчання військових, розмінування та виробництво озброєнь. "Ми залучені до всіх трьох областей, але потім подивимося, як усе складеться", - повідомив Хультквіст, додавши, що Стокгольм може розширити участь у програмі з підготовки українських військових у Великобританії.

Словаччина, Польща та Чехія готові допомогти з виробництвом зброї

За словами шведського міністра, зацікавленість у виробництві зброї для України вже також висловили Словаччина, Польща та Чехія. "Йдеться про використання виробничих ліній у різних країнах для виробництва зброї, яку можна безпосередньо постачати Україні, - сказав Хультквіст. - Ми очікуємо, що конфлікт буде тривалим, і тому вважаємо, що поставки, які були здійснені досі, мають бути доповнені прямим виробництвом".

З початку повномасштабної війни РФ в Україні Швеція поставила Києву кілька партій зброї. Зокрема, у березні Стокгольм оголосив про передачу п'ятьох тисяч одиниць протитанкового озброєння. Тоді ж влада анонсувала відправку українській стороні захисного спорядження, дронів та біноклів. На початку червня Швеція вирішила направити Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, включно з боєприпасами.