 Швеція не виключає виробництва зброї для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

Швеція не виключає виробництва зброї для України

Глава міноборони Швеції заявив, що країна допомагає Україні із навчанням військових, розмінуванням та виробництвом озброєнь.

Петер Хультквіст

Петер Хультквіст

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст припустив, що королівство вироблятиме зброю для України. "Цього я не виключаю, але поки що рано говорити", - сказав він в інтерв'ю телеканалу SVT у четвер, 11 серпня, коментуючи результати донорської конференції для України, яка відбулася в Копенгагені.

На конференції за участю керівництва оборонних відомств 17 країн визначили три основні напрямки довгострокової підтримки України - навчання військових, розмінування та виробництво озброєнь. "Ми залучені до всіх трьох областей, але потім подивимося, як усе складеться", - повідомив Хультквіст, додавши, що Стокгольм може розширити участь у програмі з підготовки українських військових у Великобританії.

Словаччина, Польща та Чехія готові допомогти з виробництвом зброї

За словами шведського міністра, зацікавленість у виробництві зброї для України вже також висловили Словаччина, Польща та Чехія. "Йдеться про використання виробничих ліній у різних країнах для виробництва зброї, яку можна безпосередньо постачати Україні, - сказав Хультквіст. - Ми очікуємо, що конфлікт буде тривалим, і тому вважаємо, що поставки, які були здійснені досі, мають бути доповнені прямим виробництвом".

З початку повномасштабної війни РФ в Україні Швеція поставила Києву кілька партій зброї. Зокрема, у березні Стокгольм оголосив про передачу п'ятьох тисяч одиниць протитанкового озброєння. Тоді ж влада анонсувала відправку українській стороні захисного спорядження, дронів та біноклів. На початку червня Швеція вирішила направити Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, включно з боєприпасами.

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