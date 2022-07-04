Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили переговори про приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Перемовини проводилися у понеділок, 4 липня, в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання та зобов'язання членства в НАТО, повідомляє пресслужба Альянсу. "Фінську делегацію очолили міністр закордонних справ Пекка Гаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську - міністерка закордонних справ Анн Лінде. Зустрічі для кожної країни проводили під головуванням помічниці генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах", - сказано в повідомленні на сайті НАТО.

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Тепер, після завершення переговорів, вже 5 липня мають підписати протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Після цього протоколи про приєднання відправлять на ратифікацію всім 30 державам-членам НАТО. За оцінками агентства dpa, це може тривати від шести до восьми місяців.

Офіційне запрошення до НАТО

Офіційні запрошення приєднатися до НАТО Гельсінкі та Стокгольм отримали 29 червня під час саміту Альянсу в Мадриді. Перед початком саміту Швеція та Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння з Туреччиною. Таким чином Анкара розблокувала шлях до Альянсу цим двом північноєвропейським країнам. Туреччина відмовлялася схвалити заявку країн, звинувативши їх у політичній та фінансовій підтримці організацій, визнаних у Туреччині терористичними.

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У канцелярії Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що Туреччина у меморандумі отримала від обох країн "те, що хотіла". Гельсінкі та Стокгольм, за повідомленнями турецької сторони, обіцяли "повну співпрацю" у боротьбі з Робітничою партією Курдистану (РПК) та визнання терористичним угрупуванням руху ісламського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який Ердоган звинувачує у спробі державного перевороту у 2016 році.

Обидві півніноєвропейські країни також погодилися скасувати ембарго на постачання зброї до Туреччини, запровадженого у 2019 році у відповідь на військове втручання у Сирії, повідомила Анкара.