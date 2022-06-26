 Саміт НАТО і важливі рішення для сходу Європи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2022

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Європа

Саміт НАТО і важливі рішення для сходу Європи

На саміті НАТО в Мадриді планується рішення про збільшення контингенту для стримування Росії. Залишається незрозумілим, чи набудуть членства Швеція та Фінляндія. Повідомляє Бернд Ріґерт.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед початком саміту в Мадриді

Для генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга цей саміт НАТО в Мадриді міг би стати прощальним, але через напад Росії на Україну Столтенбергу доведеться довше залишитися на посаді. 30 членів Альянсу хочуть, щоби у ці кризові часи НАТО очолював дипломат із досвідом. 63-річний Столтенберг, який обіймає посаду генерального секретаря з 2014 року, пропонує рухатися чітким курсом. "Головні рішення щодо майбутнього НАТО будуть ухвалені в Мадриді. Ми затвердимо нову стратегічну концепцію, зміцнимо нашу обороноздатність і ухвалимо рішення щодо комплексного пакету допомоги для України", - сказав Єнс Столтенберг німецькому журналу Der Spiegel.

Столтенберг та інші дипломати НАТО намагаються згладити суперечку між членом НАТО Туреччиною та країнами-кандидатами Швецією та Фінляндією. Було б добре, якби до Мадрида вже можна було б запросити представників Швеції та Фінляндії - країн, які через російську загрозу бажають швидкої процедури набуття членства. Якщо ж цього не станеться, то це ще не трагедія, вважає делегація США в НАТО. Радше раніше, ніж пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовиться від блокування членства Фінляндії й особливо Швеції. Зрештою, інші 29 країн НАТО для зміцнення єдності хотіли б, щоб ці країни північної Європи приєдналися до альянсу. Заперечення Ердогана, що обидві країни-заявниці поблажливі до курдських терористів, слід "сприймати серйозно", але не більше. Над вирішенням проблеми активно працюють, запевняє генеральний секретар НАТО Столтенберг.

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Посилення східного флангу НАТО

У центрі уваги зустрічі на вищому рівні - східний фланг. З початком війни Росії проти України усі усвідомили те, про що роками говорили на експертному рівні в альянсі. Російська загроза з використанням конвенціональних озброєнь є більшою, ніж вважали раніше. Тому Росію у новій стратегічній концепції називають уже не партнером, а противником.

У Мадриді готуються до відкриття саміту НАТО

У Мадриді готуються до відкриття саміту НАТО

Міністри оборони НАТО два тижні тому вирішили, що "східний фланг", тобто територію країн НАТО від Балтійського до Чорного моря, необхідно якнайшвидше посилити. Генсек НАТО сподівається, що на саміті у Мадриді західні члени альянсу погодять рішення про додаткові бойові підрозділи, які, в разі потреби, можна буде швидко перекинути до країн на східному фланзі. Ці пропозиції на даний момент не передбачають розміщення великих бойових підрозділів з тисячами військових на постійній основі.

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Бундесвер має підстрахувати Литву

Половина "потужної" бригади, про формування якої оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого візиту до Литви на початку червня, загалом дислокуватиметься в Німеччині і лише у разі кризової ситуації буде перекинута в Литву. Інша половина (близько 1500 осіб) розміщуватиметься там на ротаційній основі. Крім того, дві тисячі військових для посилення обороноздатності Литви прибудуть з інших країн НАТО. Тож сили під керівництвом Німеччини налічуватимуть загалом близько 5000 військових.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг бажає, щоби на саміті у Мадриді німецький підхід до "нового типу розгортання військ" став прикладом для інших заради посилення безпеки країн на східному фланзі. Дипломати НАТО, які готуються до зустрічі у Мадриді, кажуть, що про свій внесок можуть оголосити Великобританія, Франція, Данія і, можливо, Канада.

Військові Бундесверу у Литві

Військові Бундесверу у Литві

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес два тижні тому на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі дав зрозуміти, що швидкість відіграє тут головну роль. "Не буде 60 днів на перекидання танків до Естонії. Після цього Естонії більше не буде, якщо поглянути на те, що росіяни роблять в Україні". Поки що альянс покладався на свої "сили швидкого реагування", включаючи "Гострий спис", яким, згідно з попередніми планами розгортання, знадобилося б до 60 днів на прибуття в район театру воєнних дій. Тепер це має відбутися набагато швидше. Йдеться про кілька діб.

Передумовою цьому є належна логістика, до якої країнам НАТО ще далеко. У 2018 році НАТО створило "Спільне командування підтримки та забезпечення" в Ульмі. Там зайняті розробкою транспортних маршрутів, зміцненням інфраструктури та усуненням бюрократичних перешкод. Втім, бракує поїздів, мостів та портів для швидкого транспортування важкої військової техніки зі США або з Німеччини на східний фланг. Під час "холодної війни" така логістика була добре налагоджена, але після 1991 року її було демонтовано, адже вважали, що загрози більше не існує. Зараз над пришвидшенням процесів працює керівник командування в Ульмі, генерал Бундесверу Александер Золлфранк (Alexander Sollfrank).

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Постійне розгортання чи ротація?

Днями президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю DW не приховував, що хотів би збільшення кількості військових НАТО у його країні. "Тому що це найкращий спосіб стримати Росію", - сказав він. За словами Науседи, у безпосередній близькості, в Білорусі, дедалі частіше розміщуються російські війська. "Звичайно, у нас немає часу реагувати, і у НАТО було б дуже мало часу для реакції, - сказав глава литовської держави, маючи на увазі російську стратегію. - Я дуже радий, що Німеччина вирішила направити додаткові сили". Насуеда би хотів, щоби ці війська там перебували постійно. "Ми створимо для військових кращі умови, ніж у Німеччині. З військової точки зору, набагато краще координувати дії вже на місці, бути пліч-о-пліч, тренуватися разом, щоби вже на литовській землі удосконалювати навички".

Проте дислокацію на постійній основі вважають занадто дорогою, а також такою, що порушує останні залишки Основоположного акта між НАТО і Росією про взаємні відносини, співробітництво і безпеку від 1997 року, який Росія фундаментально порушила своєю загарбницькою війною. Незважаючи на це, Німеччина, на відміну від Великобританії, закликає НАТО не виходити з цього договору.

Останніми місяцями в НАТО уже посилили свою присутність на східному фланзі. Наявні "бойові групи", тобто підрозділи чисельністю від 100 до 2000 осіб, були посилені у Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Також створені нові підрозділи в Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії. У НАТО підрахували, що через російську загрозу в Європі дислоковані 100 тисяч американських солдатів, майже 10 тисяч з них у Польщі. 40 тисяч військових перебувають під прямим командуванням НАТО.

Країни НАТО на східному фланзі, що приєдналися відносно недавно, наполягають на більшій і тривалішій присутності військ США. Дипломати НАТО застерігають, однак, що слід бути готовими і до того, що підтримка НАТО з боку нинішньої адміністрації Байдена може скоро вичерпатися. Такого сценарію не можна виключати, якщо республіканці переможуть на президентських виборах 2024 року і Дональд Трамп повернеться до Білого дому. З тільки недавно відновленою солідарністю тоді може бути покінчено.

За лаштунками саміту НАТО президент Франції Еммануель Макрон, який вже не вважає, що у альянсу "мертвий мозок", агітуватиме за зміцнення європейської складової НАТО та його більшу "суверенність".

  • Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров у травні 2011 у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Зближення йшло успішно

    Символічне фото минулої епохи. Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров явно задоволені. У травні 2011 року голова Військового комітету НАТО та начальник генерального штабу Збройних сил РФ підписали у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі документ про подальше поглиблення співпраці. Його фундамент заклав 27 травня 1997 Основоположний акт НАТО-Росія.

  • Генеральний секретар НАТО Манфред Вернер у липні 1990 року на Червоній площі в Москві

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Перші кроки назустріч один одному

    Зближення почалося ще за радянських часів. У липні 1990 року, через кілька днів після того, як саміт НАТО в Лондоні заявив, що більше не розглядає країни Варшавського договору як противників, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, колишній міністр оборони ФРН Манфред Вернер (Manfred Wörner) приїхав до Москви для переговорів із президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

  • Маршал авіації Євген Шапошников у квітні 1992 року дає у Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Військові встановлюють контакти

    Регулярні офіційні контакти на найвищому військовому рівні розпочалися у квітні 1992 року. На фото маршал авіації Євген Шапошников, головнокомандувач Збройних сил СНД, дає в Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО. 1994 року з ініціативи Альянсу за участю Росії стартувала програма міжнародного військово-політичного співробітництва "Партнерство в ім'я миру".

  • Париж, 27 травня 1997. Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    З ворожнечею, здавалося, покінчено назавжди

    Париж, 27 травня 1997 року. Основоположний акт НАТО-Росія про взаємні відносини, співпрацю та безпеку підписано. Президенти США, Росії та Франції Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами інших країн Альянсу радіють початку нової епохи. Адже з ворожнечею, як здавалося, покінчено назавжди, і РФ не проти вступу до НАТО нових членів.

  • Засідання Ради НАТО-Росія у Берліні у квітні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Засідає Рада НАТО-Росія

    Головним майданчиком для обговорення військово-політичних проблем та координації співробітництва стала створена у 2002 році Рада НАТО-Росія. У серпні 2008 року через російсько-грузинську війну члени Альянсу призупинили її роботу, але менш ніж через рік відновили. На засіданні ради у Берліні у квітні 2011 року у центрі уваги міністрів закордонних справ була ситуація у Лівії та Афганістані.

  • Володимир Путін на пресконференції саміту НАТО у Бухаресті у квітні 2008 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    У 2008 році Володимир Путін домігся свого

    У квітні 2008 року в засіданні Ради НАТО-Росія, що проходив у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті, брав участь Володимир Путін. На пресконференції він виглядав задоволеним. Через заперечення головним чином Німеччини та Франції бухарестський саміт відклав на невизначений термін вступ до НАТО України та Грузії, чого всіляко домагався російський президент.

  • Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час пробіжки в Санкт-Петербурзі у липні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Генсек НАТО почувається, як удома

    Липневий ранок 2011 року генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розпочав у Санкт-Петербурзі зі звичної пробіжки. Напередодні на Раді Росія-НАТО в Сочі важко йшли переговори про протиракетну оборону та ядерну зброю, але пошук взаємоприйнятних рішень продовжувався. А цього дня він мав виступити в Санкт-Петербурзі з промовою перед курсантами Військово-морської академії імені М. Кузнєцова.

  • Десантний корабель-вертольоносець Mistral у французькому порту Сен-Назер

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Росія могла отримати "Містралі"

    Про ту довіру, якою країни НАТО перейнялися на той час до Росії, говорить укладений у червні 2011 року контракт із Францією на постачання російській армії двох десантних вертольотоносців Mistral, адже такі кораблі - головним чином наступальний вид озброєнь. Лише після анексії Криму у 2014 році Париж зупинив відправку готових "Містралей" із порту Сен-Назер, а потім продав їх Єгипту.

  • Моряки корабля Сєвероморськ відпрацьовують з екіпажем італійського корабля San Marco тактику боротьби з піратами

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Разом проти піратів

    Однією з форм співпраці між Росією та НАТО стало забезпечення безпеки міжнародного морського цивільного судноплавства. У лютому 2013 року моряки корабля Північного флоту ВМФ РФ "Сєвероморськ" разом із екіпажем італійського десантного вертольотоносного корабля San Marco відпрацьовував в Аденській затоці між Єменом та Сомалі тактику боротьби з піратами.

  • Аеропорт Східний в Ульяновську

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Ульяновськ не став транзитним пунктом

    Великим комерційним проєктом співпраці могло стати використання військово-повітряними силами НАТО аеропорту "Східний" в Ульяновську, що має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу, як перевалочний пункт при доставці вантажів Альянсу із Західної Європи до Афганістану і назад. Проте ідея наштовхнулася на широкі протести російської громадськості, і 2012 року від неї відмовилися.

  • Хвору дитину везуть у літаку, оснащеному технікою для телемедицини

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Внесок у розвиток телемедицини

    Росія та НАТО співпрацювали не лише у військовій, а й у науково-технічній сфері. Одним із проєктів була розробка систем дистанційного медичного обслуговування. Телекомунікаційне обладнання для безперервного зв'язку через супутники з медичними центрами передбачалося використовувати, наприклад, при екстреному вивезенні пацієнтів повітрям з віддалених населених пунктів.

  • Міністри оборони Сергій Шойгу та Чак Гейгель на засіданні Ради НАТО-Росія у жовтні 2013 року у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Міністри оборони ще посміхаються

    У жовтні 2013 року в Брюсселі відбулося чергове засідання Ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони. Відносини між РФ і країнами Заходу вже погіршилися, проте Сергій Шойгу та його американський колега Чак Гейгель демонстрували довірчі стосунки та гарний настрій. Чи вони тільки вдавали? До початку російської військової операції із захоплення Криму залишалося чотири місяці.

  • Петро Порошенко з лідерами західних країн на саміті НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    НАТО стало на бік України

    Після анексії Росією Криму та початку війни на сході України Північноатлантичний альянс заморозив військову співпрацю з РФ, а на саміт НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті запросив українського президента Петра Порошенка. У заяві Комісії НАТО-Україна обидві сторони, засудивши дії РФ, наголосили на "твердій прихильності до подальшого розвитку особливого партнерства".

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради НАТО-Росія 12 січня 2022 року в Брюсселі з двома заступниками міністрів РФ

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Остання спроба запобігти війні

    У 2021 році на тлі концентрації російських військ біля кордонів України та ультиматуму Москви до НАТО повернутися на рубежі 1997 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг запропонував скликати засідання Ради НАТО-Росія. 12 січня 2022 року до Брюсселя приїхали два заступники міністра РФ. А через півтора місяці Росія напала на Україну і тим самим перекреслила 25 років співпраці з Альянсом.

    Автор: Андрій Гурков


 

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