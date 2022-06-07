Канцлер Німеччини Шольц обіцяє збільшити військову допомогу Литві

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Під час візиту до Литви канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін має намір посилити свій внесок у зміцнення оборони НАТО. Німеччина розглядає залучення "міцної бойової бригади" солдат, зазначив він.
Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв надати Литві додаткову військову допомогу для захисту від потенційної загрози з боку Росії. Про це він заявив після зустрічі з лідерами країн Балтії у столиці Литви Вільнюсі, повідомляють у вівторок, 7 червня, інформагентства dpa та Reuters.
Канцлер ФРН не розкрив подробиць формату допомоги, але зазначив, що Берлін розглядає залучення "міцної бойової бригади" солдатів. Німеччина твердо вирішила посилити свій внесок у зміцнення оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, наголосив він.
"Як партнери по НАТО, ми відчуваємо обов'язок одне перед одним і в разі нападу будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Шольц.
Наразі німецький батальйон НАТО, що базується у Литві, налічує 1600 військових. Чисельність бригади може становити від трьох до п'яти тисяч військових.
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Канцлер ФРН висловив думку, що Росії не вдасться зберегти свою військову міць через західні санкції, що були запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
За його словами, запроваджені обмеження відкинуть російську економіку на десятки років назад, а доступ до економічного та технологічного прогресу для РФ буде закрито.
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"Ми знаємо з отриманих повідомлень, що Росія навіть не буде здатна утримати свої військові можливості на тому рівні, який є зараз", - сказав Шольц.
Сьогодні канцлер ФРН перебуває з візитом у Литві, де серед інших питань обговорює з лідерами країн Балтії посилення східного флангу НАТО. В рамках візиту Шольц зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та главами урядів усіх трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви.