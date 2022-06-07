 Канцлер Німеччини Шольц обіцяє збільшити військову допомогу Литві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2022

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Новини

Канцлер Німеччини Шольц обіцяє збільшити військову допомогу Литві

Під час візиту до Литви канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін має намір посилити свій внесок у зміцнення оборони НАТО. Німеччина розглядає залучення "міцної бойової бригади" солдат, зазначив він.

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв надати Литві додаткову військову допомогу для захисту від потенційної загрози з боку Росії. Про це він заявив після зустрічі з лідерами країн Балтії у столиці Литви Вільнюсі, повідомляють у вівторок, 7 червня, інформагентства dpa та Reuters.

Канцлер ФРН не розкрив подробиць формату допомоги, але зазначив, що Берлін розглядає залучення "міцної бойової бригади" солдатів. Німеччина твердо вирішила посилити свій внесок у зміцнення оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, наголосив він.

"Як партнери по НАТО, ми відчуваємо обов'язок одне перед одним і в разі нападу будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Шольц.

Наразі німецький батальйон НАТО, що базується у Литві, налічує 1600 військових. Чисельність бригади може становити від трьох до п'яти тисяч військових.

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Вплив санкцій на військові потужності РФ

Канцлер ФРН висловив думку, що Росії не вдасться зберегти свою військову міць через західні санкції, що були запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

За його словами, запроваджені обмеження відкинуть російську економіку на десятки років назад, а доступ до економічного та технологічного прогресу для РФ буде закрито.

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"Ми знаємо з отриманих повідомлень, що Росія навіть не буде здатна утримати свої військові можливості на тому рівні, який є зараз", - сказав Шольц.

Сьогодні канцлер ФРН перебуває з візитом у Литві, де серед інших питань обговорює з лідерами країн Балтії посилення східного флангу НАТО. В рамках візиту Шольц зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та главами урядів усіх трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви. 

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