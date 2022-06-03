ЄС запровадив санкції проти Кабаєвої та сім'ї Пєскова

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До шостого санкційного пакету ЄС потрапила Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна, та сім'я речника президента Росії Дмитра Пєскова.
Європейський Союз в рамках шостого пакету санкцій запровадив обмеження проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у в Офіційному віснику Євросоюзу, який був опублікований у п'ятницю, 3 червня.
Також у санкційному списку - дочка, син та дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, співзасновник та CEO компанії "Яндекс" Аркадій Волож, голова Роскомнагляду Андрій Липов, родичі олігархів і кремлівських чиновників (дружина Олексія Мордашова, дружина Андрія Мельниченка, син Євгена Пригожина), а також російський пропагандист Петро Акопов, який написав для РІА "Новости" колонку про "остаточне вирішення українського питання".
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Крім того, санкції накладено на понад 40 військовослужбовців РФ, яких Євросоюз вважає причетними до вбивств мирних українців. Серед них - генерал-полковник Михайло Мізинцев, якого називають "маріупольським м'ясником" і полковник Азатбек Омурбеков, якого прозвали "бучанським м'ясником".
Також під санкції потрапили українські колабораціоністи - Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов, Сергій Черевко, Тетяна Кузьмич з Херсона і російська ставлениця в Мелітополі Галина Данильченко.
Санкції наклали також на білоруських пропагандистів, серед яких - Андрій Сич, Ігор Тур, Людмила Гладка, Григорій Азарьонок.
Загалом до шостого пакету штрафних заходів включили 77 фізосіб, а також 26 російських і білоруських компаній. Зокрема, "Беларуськалій", "Гродненська табачна фабрика "Неман", "Белтелерадіо", нафтопереробний завод "Нафтан", "Ульянівський автомобільний завод", "КАМАЗ", "Сухой", "Обороненерго", "Воєнтелеком", "121 авіаційний ремзавод", а також російський "Національний розрахунковий депозитарій", через який РФ збирається проводити виплати за державним боргом.
Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій 3 червня. Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: постачання нафти в ЄС із РФ танкерами будуть повністю припинені. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів.
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Також під санкції потрапили російський "Сбербанк", Кредитний банк Москви, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції, які будуть відключені від платіжної системи Swift.
Санкції також накладаються на три російські державні ЗМІ: ЄС призупиняє мовлення телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" і "ТВ Центр-Международный".
Напередодні агентство dpa з посиланням на джерела в Єврокомісії повідомило, що, схвалюючи 2 червня шостий пакет санкцій, постійні представники країн ЄС виключили з нього главу Російської православної церкви патріарха Кирила на прохання Угорщини, яка раніше виступала проти нафтового ембарго. Прем'єр-міністр Віктор Орбан обґрунтовував свою вимогу "свободою релігії релігійних груп в Угорщині", яка для нього є "священною і недоторканною".