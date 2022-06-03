Авіазаводи, пов'язані з Путіним яхти, речниця МЗС: У США нові санкції на РФ

Міністерство торгівлі США опублікувало ввечері 2 червня оновлений санкційний список, під який на тлі війни Росії проти України потрапили ще 71 російське та білоруське підприємства, включно з авіаційними та суднобудівними заводами і науково-дослідними інститутами.

Серед них "Авіаційний комплекс імені Іллюшина", "Дослідно-конструкторське бюро імені Яковлєва", Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", морське бюро машинобудування "Малахіт", морське конструкторське бюро "Алмаз", Компанія "Газпром нафта шельф", Головне управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії та низка структур Російської академії наук.

На сайті Білого дому зазначається, що обмеження запроваджені для позбавлення російського оборонного сектору доступу до американських військових технологій" та "перетворення Росії на світового фінансового ізгоя". Всього до санкційного списку міністерства торгівлі США внесли вже понад 300 підприємств.

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Речниця МЗС і пов'язані з Путіним яхти під санкціями США

Персональні санкції США запроваджені щодо близько тисячі осіб. Зокрема, 2 червня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського міністерства фінансів оновило перелік підсанкційних осіб, додавши до нього 17 росіян, у тому числі речницю міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову. Також санкції поширили на віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого в Білому домі назвали "близьким соратником і керуючим офшорними багатствами президента Росії Володимира Путіна", та власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова, якого в адміністрації США назвали "одним із найбагатших мільярдерів Росії".

Крім того, у "чорному списку" тепер значаться віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Григоренко, міністр спорту Віталій Савельєв, міністр економіки Максим Решетніков, банкір Сергій Горьков, девелопер Рік Нісанов, керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар і засновник компанії Imperial Yachts Євген Кочман.

Мінфін США вніс до списку санкцій три літаки та сім яхт, зазначивши, що дві з них пов'язані з Путіним - Olympia та Graceful.

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