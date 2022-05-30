НАТО більше не має зобов'язань перед РФ щодо військ у Східній Європі - заступник генсека

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) більше не обмежена минулими домовленостями з Москвою щодо нерозміщення сил у Східній Європі, заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

У коментарі агентству AFP він наголосив, що своїм нападом на Україну та припиненням діалогу з НАТО Москва сама "анулювала весь зміст" Основоположного акта НАТО-Росія, ухваленого сторонами в 1997 році.

У цьому документі, який був покликаний перезапустити відносини між РФ і НАТО, обидві сторони згодилися працювати над тим, щоби "запобігти будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню конвенційних сил у погоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

"Вони (росіяни. - Ред.) ухвалили рішення, вони взяли зобов'язання не нападати на сусідні держави, що вони зараз роблять, а також мати регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять", - наголосив Джоане, додавши, що "фактично Основоположний акт не функціонує по суті через Росію".

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"Зараз ми не маємо обмежень у тому, щоб рішуче діяти на східному фланзі та забезпечити, щоб кожен квадратний дюйм території НАТО був захищений 5-ю статтею (Північноатлантичного договору, що передбачає принцип колективної оборони. - Ред.) та нашими союзниками", - робить висновок заступник генсека НАТО.

Джоане не деталізував плани Альянсу щодо посилення східного флангу, але уточнив, що очікує "потужної, гнучкої та стабільної присутності" там сил НАТО.

У 2017 році НАТО розмістило у країнах Балтії та Польщі багатонаціональні тактичні групи. Після початку війни РФ проти України НАТО посилило ці групи. Країни Балтії закликали розширити присутність союзників на їхній території. Це та інші питання будуть обговорюватися на зустрічі міністрів оборони держав НАТО в середині червня, і будь-які зміни, які вони погодять, мають затвердити лідери країн Альянсу на саміті в Мадриді наприкінці червня.