Похована співпраця: 25 років Основоположному акту НАТО-Росія (фотогалерея)

Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

Засідає Рада НАТО-Росія

Головним майданчиком для обговорення військово-політичних проблем та координації співробітництва стала створена у 2002 році Рада НАТО-Росія. У серпні 2008 року через російсько-грузинську війну члени Альянсу призупинили її роботу, але менш ніж через рік відновили. На засіданні ради у Берліні у квітні 2011 року у центрі уваги міністрів закордонних справ була ситуація у Лівії та Афганістані.