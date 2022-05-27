Похована співпраця: 25 років Основоположному акту НАТО-Росія (фотогалерея)

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Фотогалерея DW - про те, як підписаний 27 травня 1997 року документ забезпечив тривалий період співпраці між РФ та Північноатлантичним альянсом.
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