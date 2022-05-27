 Похована співпраця: 25 років Основоположному акту НАТО-Росія (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.05.2022

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Політика й суспільство

Похована співпраця: 25 років Основоположному акту НАТО-Росія (фотогалерея)

Фотогалерея DW - про те, як підписаний 27 травня 1997 року документ забезпечив тривалий період співпраці між РФ та Північноатлантичним альянсом.

  • Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров у травні 2011 у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Зближення йшло успішно

    Символічне фото минулої епохи. Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров явно задоволені. У травні 2011 року голова Військового комітету НАТО та начальник генерального штабу Збройних сил РФ підписали у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі документ про подальше поглиблення співпраці. Його фундамент заклав 27 травня 1997 Основоположний акт НАТО-Росія.

  • Генеральний секретар НАТО Манфред Вернер у липні 1990 року на Червоній площі в Москві

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Перші кроки назустріч один одному

    Зближення почалося ще за радянських часів. У липні 1990 року, через кілька днів після того, як саміт НАТО в Лондоні заявив, що більше не розглядає країни Варшавського договору як противників, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, колишній міністр оборони ФРН Манфред Вернер (Manfred Wörner) приїхав до Москви для переговорів із президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

  • Маршал авіації Євген Шапошников у квітні 1992 року дає у Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Військові встановлюють контакти

    Регулярні офіційні контакти на найвищому військовому рівні розпочалися у квітні 1992 року. На фото маршал авіації Євген Шапошников, головнокомандувач Збройних сил СНД, дає в Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО. 1994 року з ініціативи Альянсу за участю Росії стартувала програма міжнародного військово-політичного співробітництва "Партнерство в ім'я миру".

  • Париж, 27 травня 1997. Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    З ворожнечею, здавалося, покінчено назавжди

    Париж, 27 травня 1997 року. Основоположний акт НАТО-Росія про взаємні відносини, співпрацю та безпеку підписано. Президенти США, Росії та Франції Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами інших країн Альянсу радіють початку нової епохи. Адже з ворожнечею, як здавалося, покінчено назавжди, і РФ не проти вступу до НАТО нових членів.

  • Засідання Ради НАТО-Росія у Берліні у квітні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Засідає Рада НАТО-Росія

    Головним майданчиком для обговорення військово-політичних проблем та координації співробітництва стала створена у 2002 році Рада НАТО-Росія. У серпні 2008 року через російсько-грузинську війну члени Альянсу призупинили її роботу, але менш ніж через рік відновили. На засіданні ради у Берліні у квітні 2011 року у центрі уваги міністрів закордонних справ була ситуація у Лівії та Афганістані.

  • Володимир Путін на пресконференції саміту НАТО у Бухаресті у квітні 2008 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    У 2008 році Володимир Путін домігся свого

    У квітні 2008 року в засіданні Ради НАТО-Росія, що проходив у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті, брав участь Володимир Путін. На пресконференції він виглядав задоволеним. Через заперечення головним чином Німеччини та Франції бухарестський саміт відклав на невизначений термін вступ до НАТО України та Грузії, чого всіляко домагався російський президент.

  • Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час пробіжки в Санкт-Петербурзі у липні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Генсек НАТО почувається, як удома

    Липневий ранок 2011 року генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розпочав у Санкт-Петербурзі зі звичної пробіжки. Напередодні на Раді Росія-НАТО в Сочі важко йшли переговори про протиракетну оборону та ядерну зброю, але пошук взаємоприйнятних рішень продовжувався. А цього дня він мав виступити в Санкт-Петербурзі з промовою перед курсантами Військово-морської академії імені М. Кузнєцова.

  • Десантний корабель-вертольоносець Mistral у французькому порту Сен-Назер

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Росія могла отримати "Містралі"

    Про ту довіру, якою країни НАТО перейнялися на той час до Росії, говорить укладений у червні 2011 року контракт із Францією на постачання російській армії двох десантних вертольотоносців Mistral, адже такі кораблі - головним чином наступальний вид озброєнь. Лише після анексії Криму у 2014 році Париж зупинив відправку готових "Містралей" із порту Сен-Назер, а потім продав їх Єгипту.

  • Моряки корабля Сєвероморськ відпрацьовують з екіпажем італійського корабля San Marco тактику боротьби з піратами

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Разом проти піратів

    Однією з форм співпраці між Росією та НАТО стало забезпечення безпеки міжнародного морського цивільного судноплавства. У лютому 2013 року моряки корабля Північного флоту ВМФ РФ "Сєвероморськ" разом із екіпажем італійського десантного вертольотоносного корабля San Marco відпрацьовував в Аденській затоці між Єменом та Сомалі тактику боротьби з піратами.

  • Аеропорт Східний в Ульяновську

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Ульяновськ не став транзитним пунктом

    Великим комерційним проєктом співпраці могло стати використання військово-повітряними силами НАТО аеропорту "Східний" в Ульяновську, що має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу, як перевалочний пункт при доставці вантажів Альянсу із Західної Європи до Афганістану і назад. Проте ідея наштовхнулася на широкі протести російської громадськості, і 2012 року від неї відмовилися.

  • Хвору дитину везуть у літаку, оснащеному технікою для телемедицини

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Внесок у розвиток телемедицини

    Росія та НАТО співпрацювали не лише у військовій, а й у науково-технічній сфері. Одним із проєктів була розробка систем дистанційного медичного обслуговування. Телекомунікаційне обладнання для безперервного зв'язку через супутники з медичними центрами передбачалося використовувати, наприклад, при екстреному вивезенні пацієнтів повітрям з віддалених населених пунктів.

  • Міністри оборони Сергій Шойгу та Чак Гейгель на засіданні Ради НАТО-Росія у жовтні 2013 року у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Міністри оборони ще посміхаються

    У жовтні 2013 року в Брюсселі відбулося чергове засідання Ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони. Відносини між РФ і країнами Заходу вже погіршилися, проте Сергій Шойгу та його американський колега Чак Гейгель демонстрували довірчі стосунки та гарний настрій. Чи вони тільки вдавали? До початку російської військової операції із захоплення Криму залишалося чотири місяці.

  • Петро Порошенко з лідерами західних країн на саміті НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    НАТО стало на бік України

    Після анексії Росією Криму та початку війни на сході України Північноатлантичний альянс заморозив військову співпрацю з РФ, а на саміт НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті запросив українського президента Петра Порошенка. У заяві Комісії НАТО-Україна обидві сторони, засудивши дії РФ, наголосили на "твердій прихильності до подальшого розвитку особливого партнерства".

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради НАТО-Росія 12 січня 2022 року в Брюсселі з двома заступниками міністрів РФ

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Остання спроба запобігти війні

    У 2021 році на тлі концентрації російських військ біля кордонів України та ультиматуму Москви до НАТО повернутися на рубежі 1997 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг запропонував скликати засідання Ради НАТО-Росія. 12 січня 2022 року до Брюсселя приїхали два заступники міністра РФ. А через півтора місяці Росія напала на Україну і тим самим перекреслила 25 років співпраці з Альянсом.

    Автор: Андрій Гурков


  • Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров у травні 2011 у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Зближення йшло успішно

    Символічне фото минулої епохи. Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров явно задоволені. У травні 2011 року голова Військового комітету НАТО та начальник генерального штабу Збройних сил РФ підписали у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі документ про подальше поглиблення співпраці. Його фундамент заклав 27 травня 1997 Основоположний акт НАТО-Росія.

  • Генеральний секретар НАТО Манфред Вернер у липні 1990 року на Червоній площі в Москві

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Перші кроки назустріч один одному

    Зближення почалося ще за радянських часів. У липні 1990 року, через кілька днів після того, як саміт НАТО в Лондоні заявив, що більше не розглядає країни Варшавського договору як противників, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, колишній міністр оборони ФРН Манфред Вернер (Manfred Wörner) приїхав до Москви для переговорів із президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

  • Маршал авіації Євген Шапошников у квітні 1992 року дає у Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Військові встановлюють контакти

    Регулярні офіційні контакти на найвищому військовому рівні розпочалися у квітні 1992 року. На фото маршал авіації Євген Шапошников, головнокомандувач Збройних сил СНД, дає в Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО. 1994 року з ініціативи Альянсу за участю Росії стартувала програма міжнародного військово-політичного співробітництва "Партнерство в ім'я миру".

  • Париж, 27 травня 1997. Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    З ворожнечею, здавалося, покінчено назавжди

    Париж, 27 травня 1997 року. Основоположний акт НАТО-Росія про взаємні відносини, співпрацю та безпеку підписано. Президенти США, Росії та Франції Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами інших країн Альянсу радіють початку нової епохи. Адже з ворожнечею, як здавалося, покінчено назавжди, і РФ не проти вступу до НАТО нових членів.

  • Засідання Ради НАТО-Росія у Берліні у квітні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Засідає Рада НАТО-Росія

    Головним майданчиком для обговорення військово-політичних проблем та координації співробітництва стала створена у 2002 році Рада НАТО-Росія. У серпні 2008 року через російсько-грузинську війну члени Альянсу призупинили її роботу, але менш ніж через рік відновили. На засіданні ради у Берліні у квітні 2011 року у центрі уваги міністрів закордонних справ була ситуація у Лівії та Афганістані.

  • Володимир Путін на пресконференції саміту НАТО у Бухаресті у квітні 2008 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    У 2008 році Володимир Путін домігся свого

    У квітні 2008 року в засіданні Ради НАТО-Росія, що проходив у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті, брав участь Володимир Путін. На пресконференції він виглядав задоволеним. Через заперечення головним чином Німеччини та Франції бухарестський саміт відклав на невизначений термін вступ до НАТО України та Грузії, чого всіляко домагався російський президент.

  • Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час пробіжки в Санкт-Петербурзі у липні 2011 року

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Генсек НАТО почувається, як удома

    Липневий ранок 2011 року генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розпочав у Санкт-Петербурзі зі звичної пробіжки. Напередодні на Раді Росія-НАТО в Сочі важко йшли переговори про протиракетну оборону та ядерну зброю, але пошук взаємоприйнятних рішень продовжувався. А цього дня він мав виступити в Санкт-Петербурзі з промовою перед курсантами Військово-морської академії імені М. Кузнєцова.

  • Десантний корабель-вертольоносець Mistral у французькому порту Сен-Назер

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Росія могла отримати "Містралі"

    Про ту довіру, якою країни НАТО перейнялися на той час до Росії, говорить укладений у червні 2011 року контракт із Францією на постачання російській армії двох десантних вертольотоносців Mistral, адже такі кораблі - головним чином наступальний вид озброєнь. Лише після анексії Криму у 2014 році Париж зупинив відправку готових "Містралей" із порту Сен-Назер, а потім продав їх Єгипту.

  • Моряки корабля Сєвероморськ відпрацьовують з екіпажем італійського корабля San Marco тактику боротьби з піратами

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Разом проти піратів

    Однією з форм співпраці між Росією та НАТО стало забезпечення безпеки міжнародного морського цивільного судноплавства. У лютому 2013 року моряки корабля Північного флоту ВМФ РФ "Сєвероморськ" разом із екіпажем італійського десантного вертольотоносного корабля San Marco відпрацьовував в Аденській затоці між Єменом та Сомалі тактику боротьби з піратами.

  • Аеропорт Східний в Ульяновську

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Ульяновськ не став транзитним пунктом

    Великим комерційним проєктом співпраці могло стати використання військово-повітряними силами НАТО аеропорту "Східний" в Ульяновську, що має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу, як перевалочний пункт при доставці вантажів Альянсу із Західної Європи до Афганістану і назад. Проте ідея наштовхнулася на широкі протести російської громадськості, і 2012 року від неї відмовилися.

  • Хвору дитину везуть у літаку, оснащеному технікою для телемедицини

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Внесок у розвиток телемедицини

    Росія та НАТО співпрацювали не лише у військовій, а й у науково-технічній сфері. Одним із проєктів була розробка систем дистанційного медичного обслуговування. Телекомунікаційне обладнання для безперервного зв'язку через супутники з медичними центрами передбачалося використовувати, наприклад, при екстреному вивезенні пацієнтів повітрям з віддалених населених пунктів.

  • Міністри оборони Сергій Шойгу та Чак Гейгель на засіданні Ради НАТО-Росія у жовтні 2013 року у Брюсселі

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Міністри оборони ще посміхаються

    У жовтні 2013 року в Брюсселі відбулося чергове засідання Ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони. Відносини між РФ і країнами Заходу вже погіршилися, проте Сергій Шойгу та його американський колега Чак Гейгель демонстрували довірчі стосунки та гарний настрій. Чи вони тільки вдавали? До початку російської військової операції із захоплення Криму залишалося чотири місяці.

  • Петро Порошенко з лідерами західних країн на саміті НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    НАТО стало на бік України

    Після анексії Росією Криму та початку війни на сході України Північноатлантичний альянс заморозив військову співпрацю з РФ, а на саміт НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті запросив українського президента Петра Порошенка. У заяві Комісії НАТО-Україна обидві сторони, засудивши дії РФ, наголосили на "твердій прихильності до подальшого розвитку особливого партнерства".

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради НАТО-Росія 12 січня 2022 року в Брюсселі з двома заступниками міністрів РФ

    Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років

    Остання спроба запобігти війні

    У 2021 році на тлі концентрації російських військ біля кордонів України та ультиматуму Москви до НАТО повернутися на рубежі 1997 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг запропонував скликати засідання Ради НАТО-Росія. 12 січня 2022 року до Брюсселя приїхали два заступники міністра РФ. А через півтора місяці Росія напала на Україну і тим самим перекреслила 25 років співпраці з Альянсом.

    Автор: Андрій Гурков


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    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Біженці першого класу?

    Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.

  • Китайські вагання

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Китайські вагання

    Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...

    Автор: Сюзанне Кордс


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