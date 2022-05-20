США та Росія винуватять одне одного у світовій продовольчій кризі

Сполучені Штати Америки та Росія поклали одне на одного відповідальність за погіршення продовольчої ситуації у всьому світі на тлі війни в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер, 19 травня, заявив, що "продовольство для мільйонів українців та мільйонів жителів по всьому світу буквально перебуває в заручниках у російських військовослужбовців".

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"Годі погрожувати країнам, які критикують Вашу агресивну війну, забороною на експорт продовольства та добрив", - додав Блінкен. Він закликав Росію дозволити вивіз українського зерна, заблокованого у портах у Чорному морі.

Небензя: Судна у портах блокує не Росія, а Україна

Виступаючи на тому ж засіданні, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заперечив, що Росія не блокує можливість вивезення сільгосппродукції з України морським шляхом. За його словами, це робить Київ, замінувавши акваторію Чорного моря. Українська влада "ухиляється від взаємодії з представниками іноземних держав-судновласників у вирішенні питання безпечного виходу заблокованих суден у район збору", запевнив Небензя.

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Він також зазначив, що світ уже давно страждає від продовольчої кризи внаслідок інфляційної спіралі, спричиненої зростанням вартості страхування, логістичними проблемами та спекуляціями на західних ринках. Санкції Заходу щодо Росії посилюють продовольчу ситуацію у світі, додав російський дипломат.