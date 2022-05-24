НАТО значно збільшить кількість військ на східному фланзі - ЗМІ

Під час саміту НАТО, який відбудеться 28-30 червня в Мадриді, може бути ухвалено рішення про найбільше військове розгортання сил з часів "холодної війни", повідомляє в неділю, 26 червня, іспанська газета El País.

За даними видання, 30 держав-членів Північноатлантичного альянсу проведуть зустріч у стані максимальної військової готовності на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зазначається, що учасники скористаються самітом для того, щоб переорганізувати сили на випадок потенційного розростання конфлікту, переглянути стратегію на майбутнє та активізувати інвестиції в оборону і спільне фінансування Альянсу.

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Як зазначили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, попередні переговори про масштаби військової перебудови продовжили 25 червня, при цьому союзники зі східного флангу НАТО наполягають на різкому збільшенні військової присутності на своїй території.

Внесення коректив до доктрини "оборони та стримування"

Джерела El País повідомили, що очікується внесення коректив до доктрини "оборони та стримування" ("Defense and deterrence posture") щодо набору озброєнь і військ для реагування на можливі загрози безпеці в євроатлантичній зоні.

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Співрозмовники видання зазначають, що "деякі країни хочуть перейти від присутності на сході Альянсу у форматі бойових груп до формування бригад".

Якщо при моделі, яка діє нині, ідеться про приблизно 1000-1600 солдатів у кожній групі, то надалі цей показник можуть подвоїти. Нові підрозділи також передбачають більшу автономність дій та оснащення більш сучасним озброєнням.

Дебати між США, ФРН та східноєвропейським флангом НАТО

При цьому низка союзників по Альянсу, найбільш географічно близьких до РФ, хочуть збільшення військової присутності до рівня дивізій чисельністю до 15 000 солдатів.

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На думку аналітика брюссельського центру Friends of Europe і колишнього заступника помічника генсека НАТО Джеймі Ши, основні дебати на саміті розгорнуться між східноєвропейськими союзниками та іншими країнами, такими як США чи Німеччина. Перші хотіли б, щоб військові бригади постійно базувалися на їхній території, а другі надають перевагу нинішній стратегії ротації сил та їх посилення у разі кризи чи конфлікту.

"Мадридська концепція"

Водночас, як очікується, на саміті буде оновлено Стратегічну концепцію (СК) НАТО. Новий документ уже отримав неофіційну назву - "мадридська концепція".

Якщо в нинішній стратегії йдеться, що "Росія не становить загрози", а співпраця НАТО з Москвою вважається "стратегічно важливою", то в оновленій версії РФ буде класифіковано як пряму та безпосередню загрозу, зазначають джерела газети.

Зміни пов'язані із занепокоєнням союзників через можливість нападу на них Росії під керівництвом Володимира Путіна, причому подібний удар може спровокувати глобальну збройну ескалацію між ядерними державами, констатують у Брюсселі.

Столтенберг: Війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки"

18 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попержав, що війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Він додав, що якщо раніше Росія в Альянсі сприймалася як "партнер", то тепер вона стала "загрозою нашої безпеки, миру та стабільності", і це буде відображено у СК.

Стратегічна концепція НАТО являє собою колективну оцінку нових викликів безпеки, що стоять перед Альянсом, та виклад політичних та військових завдань, які НАТО виконуватиме для протидії цим загрозам. СК - результат внутрішніх консультацій між союзниками, взаємодії з партнерами, іншими міжнародними організаціями, експертними спільнотами, громадянським суспільством та приватним сектором.

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