НАТО значно збільшить кількість військ на східному фланзі - ЗМІ

Під час саміту НАТО, який відбудеться 28-30 червня в Мадриді, може бути ухвалено рішення про найбільше військове розгортання сил з часів "холодної війни", повідомляє в неділю, 26 червня, іспанська газета El País.
За даними видання, 30 держав-членів Північноатлантичного альянсу проведуть зустріч у стані максимальної військової готовності на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зазначається, що учасники скористаються самітом для того, щоб переорганізувати сили на випадок потенційного розростання конфлікту, переглянути стратегію на майбутнє та активізувати інвестиції в оборону і спільне фінансування Альянсу.
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Як зазначили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, попередні переговори про масштаби військової перебудови продовжили 25 червня, при цьому союзники зі східного флангу НАТО наполягають на різкому збільшенні військової присутності на своїй території.
Внесення коректив до доктрини "оборони та стримування"
Джерела El País повідомили, що очікується внесення коректив до доктрини "оборони та стримування" ("Defense and deterrence posture") щодо набору озброєнь і військ для реагування на можливі загрози безпеці в євроатлантичній зоні.
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Співрозмовники видання зазначають, що "деякі країни хочуть перейти від присутності на сході Альянсу у форматі бойових груп до формування бригад".
Якщо при моделі, яка діє нині, ідеться про приблизно 1000-1600 солдатів у кожній групі, то надалі цей показник можуть подвоїти. Нові підрозділи також передбачають більшу автономність дій та оснащення більш сучасним озброєнням.
Дебати між США, ФРН та східноєвропейським флангом НАТО
При цьому низка союзників по Альянсу, найбільш географічно близьких до РФ, хочуть збільшення військової присутності до рівня дивізій чисельністю до 15 000 солдатів.
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На думку аналітика брюссельського центру Friends of Europe і колишнього заступника помічника генсека НАТО Джеймі Ши, основні дебати на саміті розгорнуться між східноєвропейськими союзниками та іншими країнами, такими як США чи Німеччина. Перші хотіли б, щоб військові бригади постійно базувалися на їхній території, а другі надають перевагу нинішній стратегії ротації сил та їх посилення у разі кризи чи конфлікту.
"Мадридська концепція"
Водночас, як очікується, на саміті буде оновлено Стратегічну концепцію (СК) НАТО. Новий документ уже отримав неофіційну назву - "мадридська концепція".
Якщо в нинішній стратегії йдеться, що "Росія не становить загрози", а співпраця НАТО з Москвою вважається "стратегічно важливою", то в оновленій версії РФ буде класифіковано як пряму та безпосередню загрозу, зазначають джерела газети.
Зміни пов'язані із занепокоєнням союзників через можливість нападу на них Росії під керівництвом Володимира Путіна, причому подібний удар може спровокувати глобальну збройну ескалацію між ядерними державами, констатують у Брюсселі.
Столтенберг: Війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки"
18 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попержав, що війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Він додав, що якщо раніше Росія в Альянсі сприймалася як "партнер", то тепер вона стала "загрозою нашої безпеки, миру та стабільності", і це буде відображено у СК.
Стратегічна концепція НАТО являє собою колективну оцінку нових викликів безпеки, що стоять перед Альянсом, та виклад політичних та військових завдань, які НАТО виконуватиме для протидії цим загрозам. СК - результат внутрішніх консультацій між союзниками, взаємодії з партнерами, іншими міжнародними організаціями, експертними спільнотами, громадянським суспільством та приватним сектором.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Зближення йшло успішно
Символічне фото минулої епохи. Італійський адмірал Джампаоло Ді Паола та російський генерал Микола Макаров явно задоволені. У травні 2011 року голова Військового комітету НАТО та начальник генерального штабу Збройних сил РФ підписали у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі документ про подальше поглиблення співпраці. Його фундамент заклав 27 травня 1997 Основоположний акт НАТО-Росія.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Перші кроки назустріч один одному
Зближення почалося ще за радянських часів. У липні 1990 року, через кілька днів після того, як саміт НАТО в Лондоні заявив, що більше не розглядає країни Варшавського договору як противників, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, колишній міністр оборони ФРН Манфред Вернер (Manfred Wörner) приїхав до Москви для переговорів із президентом СРСР Михайлом Горбачовим.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Військові встановлюють контакти
Регулярні офіційні контакти на найвищому військовому рівні розпочалися у квітні 1992 року. На фото маршал авіації Євген Шапошников, головнокомандувач Збройних сил СНД, дає в Брюсселі інтерв'ю російському телебаченню на тлі емблеми НАТО. 1994 року з ініціативи Альянсу за участю Росії стартувала програма міжнародного військово-політичного співробітництва "Партнерство в ім'я миру".
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
З ворожнечею, здавалося, покінчено назавжди
Париж, 27 травня 1997 року. Основоположний акт НАТО-Росія про взаємні відносини, співпрацю та безпеку підписано. Президенти США, Росії та Франції Білл Клінтон, Борис Єльцин та Жак Ширак разом із генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами інших країн Альянсу радіють початку нової епохи. Адже з ворожнечею, як здавалося, покінчено назавжди, і РФ не проти вступу до НАТО нових членів.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Засідає Рада НАТО-Росія
Головним майданчиком для обговорення військово-політичних проблем та координації співробітництва стала створена у 2002 році Рада НАТО-Росія. У серпні 2008 року через російсько-грузинську війну члени Альянсу призупинили її роботу, але менш ніж через рік відновили. На засіданні ради у Берліні у квітні 2011 року у центрі уваги міністрів закордонних справ була ситуація у Лівії та Афганістані.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
У 2008 році Володимир Путін домігся свого
У квітні 2008 року в засіданні Ради НАТО-Росія, що проходив у рамках саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті, брав участь Володимир Путін. На пресконференції він виглядав задоволеним. Через заперечення головним чином Німеччини та Франції бухарестський саміт відклав на невизначений термін вступ до НАТО України та Грузії, чого всіляко домагався російський президент.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Генсек НАТО почувається, як удома
Липневий ранок 2011 року генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розпочав у Санкт-Петербурзі зі звичної пробіжки. Напередодні на Раді Росія-НАТО в Сочі важко йшли переговори про протиракетну оборону та ядерну зброю, але пошук взаємоприйнятних рішень продовжувався. А цього дня він мав виступити в Санкт-Петербурзі з промовою перед курсантами Військово-морської академії імені М. Кузнєцова.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Росія могла отримати "Містралі"
Про ту довіру, якою країни НАТО перейнялися на той час до Росії, говорить укладений у червні 2011 року контракт із Францією на постачання російській армії двох десантних вертольотоносців Mistral, адже такі кораблі - головним чином наступальний вид озброєнь. Лише після анексії Криму у 2014 році Париж зупинив відправку готових "Містралей" із порту Сен-Назер, а потім продав їх Єгипту.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Разом проти піратів
Однією з форм співпраці між Росією та НАТО стало забезпечення безпеки міжнародного морського цивільного судноплавства. У лютому 2013 року моряки корабля Північного флоту ВМФ РФ "Сєвероморськ" разом із екіпажем італійського десантного вертольотоносного корабля San Marco відпрацьовував в Аденській затоці між Єменом та Сомалі тактику боротьби з піратами.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Ульяновськ не став транзитним пунктом
Великим комерційним проєктом співпраці могло стати використання військово-повітряними силами НАТО аеропорту "Східний" в Ульяновську, що має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу, як перевалочний пункт при доставці вантажів Альянсу із Західної Європи до Афганістану і назад. Проте ідея наштовхнулася на широкі протести російської громадськості, і 2012 року від неї відмовилися.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Внесок у розвиток телемедицини
Росія та НАТО співпрацювали не лише у військовій, а й у науково-технічній сфері. Одним із проєктів була розробка систем дистанційного медичного обслуговування. Телекомунікаційне обладнання для безперервного зв'язку через супутники з медичними центрами передбачалося використовувати, наприклад, при екстреному вивезенні пацієнтів повітрям з віддалених населених пунктів.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Міністри оборони ще посміхаються
У жовтні 2013 року в Брюсселі відбулося чергове засідання Ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони. Відносини між РФ і країнами Заходу вже погіршилися, проте Сергій Шойгу та його американський колега Чак Гейгель демонстрували довірчі стосунки та гарний настрій. Чи вони тільки вдавали? До початку російської військової операції із захоплення Криму залишалося чотири місяці.
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
НАТО стало на бік України
Після анексії Росією Криму та початку війни на сході України Північноатлантичний альянс заморозив військову співпрацю з РФ, а на саміт НАТО у вересні 2014 року у британському Ньюпорті запросив українського президента Петра Порошенка. У заяві Комісії НАТО-Україна обидві сторони, засудивши дії РФ, наголосили на "твердій прихильності до подальшого розвитку особливого партнерства".
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Основоположному акту НАТО-Росія виповнилося 25 років
Остання спроба запобігти війні
У 2021 році на тлі концентрації російських військ біля кордонів України та ультиматуму Москви до НАТО повернутися на рубежі 1997 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг запропонував скликати засідання Ради НАТО-Росія. 12 січня 2022 року до Брюсселя приїхали два заступники міністра РФ. А через півтора місяці Росія напала на Україну і тим самим перекреслила 25 років співпраці з Альянсом.
Автор: Андрій Гурков