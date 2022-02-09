 Литва готова розмістити війська США на постійній основі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2022

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Новини

Литва готова розмістити війська США на постійній основі

На тлі загострення відносин з Росією литовська влада очікує на військову допомогу від країн НАТО. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс має намір просити США розмістити війська у Литві на постійній основі.

Військовослужбовці США на навчаннях у Литві (фото з архіву)

Військовослужбовці США на навчаннях у Литві (фото з архіву)

Влада Литви на тлі загострення конфлікту навколо України має намір звернутися до адміністрації США з проханням розмістити своїх солдатів у країні на постійній основі. "Звичайно, ми говоритимемо про це зі США, щоб переконатися, що солдати, які розміщені на ротаційній основі, залишаться в Литві назавжди", - заявив на пресконференції в середу, 9 лютого, литовський президент Гітанас Науседа.

За його словами, це стало б найкращим заходом для зміцнення безпеки і стримування, який НАТО могла б ухвалити не лише для Литви, а й для всього регіону.

З 2019 року США розміщують у Литві близько 500 солдатів, включаючи техніку. Бойові групи змінюють одна одну за ротацією.

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Вільнюс чекає на військову допомогу від Німеччини

У зв'язку з напруженою ситуацією Вільнюс домагається військової підтримки і від Німеччини - у сфері протиповітряної оборони (ППО). Заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, що його країна вважає "абсолютно необхідним" посилити присутність військ НАТО в Литві: "Але важливо також, щоб Німеччина та інші держави, які мають зенітні ракети або установки, посилили нашу протиповітряну оборону, перекинувши до Литви відповідну військову техніку".

"Наразі саме час зміцнити країни Балтії у військовому відношенні", - сказав Абукявічюс, зазначивши, що це - єдина мова, яку розуміє президент Росії Володимир Путін.

Нарощування сил НАТО у Східній Європі

Двома днями раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила, що Німеччина відрядить ще 350 солдатів і офіцерів для посилення контингенту НАТО в Литві.

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