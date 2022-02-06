ФРН допускає відправлення додаткових сил Бундесверу до Литви

Міністрка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Chrisitine Lambrecht) не відкидає надсилання додаткового контингенту службовців Бундесверу до Литви. "Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу (НАТО. - Ред.)", - заявила Ламбрехт в інтерв'ю виданням групи Funke, опублікованому в суботу, 5 лютого. - Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою".

Міністрка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт

За словами Ламбрехт, Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії. "Кожен у НАТО може на нас покластися", - наголосила міністрка.

Упродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди ФРН.

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Так звані "бойові групи НАТО", очолювані Сполученими Штатами, Німеччиною, Канадою та Великобританією, покликані зупинити супротивника у разі нападу в регіоні та виграти час для прибуття підкріплення з країн альянсу.

У четвер, 10 лютого, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) прийматиме у Берліні глав держав та урядів країн Балтії. Очікується, що центральними темами їхньої бесіди стануть конфлікт навколо України та ситуація у сфері безпеки у Східній Європі.

Німеччина відмовляється постачати зброю Україні

В інтерв'ю виданням групи Funke Крістіне Ламбрехт підтвердила відмову Німеччини від постачання зброї в Україну. "Це чітка позиція федерального уряду ФРН - і в минулих легіслатурних періодах (період діяльності вибраного представницького органу. - Ред): ми не поставляємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації", - наголосила міністр оборони Німеччини.

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"У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів - наприклад, у рамках Ради Росія-НАТО та "нормандського формату". Тому зараз наше завдання - це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала Ламбрехт.

Коментуючи перспективу вступу України до НАТО, Ламбрехт заявила: "Подавати заявку на вступ до НАТО - суверенне рішення України. Але поки що цього немає на порядку денному".