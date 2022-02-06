ФРН допускає відправлення додаткових сил Бундесверу до Литви

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Берлін веде переговори з Вільнюсом щодо можливості відправлення до Литви додаткового контингенту Бундесверу, повідомила міністр оборони ФРН Ламбрехт.
Міністрка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Chrisitine Lambrecht) не відкидає надсилання додаткового контингенту службовців Бундесверу до Литви. "Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу (НАТО. - Ред.)", - заявила Ламбрехт в інтерв'ю виданням групи Funke, опублікованому в суботу, 5 лютого. - Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою".
За словами Ламбрехт, Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії. "Кожен у НАТО може на нас покластися", - наголосила міністрка.
Упродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди ФРН.
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Так звані "бойові групи НАТО", очолювані Сполученими Штатами, Німеччиною, Канадою та Великобританією, покликані зупинити супротивника у разі нападу в регіоні та виграти час для прибуття підкріплення з країн альянсу.
У четвер, 10 лютого, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) прийматиме у Берліні глав держав та урядів країн Балтії. Очікується, що центральними темами їхньої бесіди стануть конфлікт навколо України та ситуація у сфері безпеки у Східній Європі.
В інтерв'ю виданням групи Funke Крістіне Ламбрехт підтвердила відмову Німеччини від постачання зброї в Україну. "Це чітка позиція федерального уряду ФРН - і в минулих легіслатурних періодах (період діяльності вибраного представницького органу. - Ред): ми не поставляємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації", - наголосила міністр оборони Німеччини.
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"У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів - наприклад, у рамках Ради Росія-НАТО та "нормандського формату". Тому зараз наше завдання - це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала Ламбрехт.
Коментуючи перспективу вступу України до НАТО, Ламбрехт заявила: "Подавати заявку на вступ до НАТО - суверенне рішення України. Але поки що цього немає на порядку денному".