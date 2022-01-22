Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь

Берлін виділив 5,3 мільйона євро на мобільний польовий госпіталь для України. Про це міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила в інтерв'ю газеті Die Welt, повідомляє dpa у суботу, 22 січня.

У повідомленні також йдеться, що разом з розгортанням госпіталю Німеччина забезпечить відповідну підготовку для його використання. Ламбрехт також сказала, що "розуміє бажання підтримати Україну, і це саме те, що ми вже робимо", але наразі ФРН не готова надавати Києву озброєння. На її думку, Німеччина має робити все для деескалації ситуації, а "постачання зброї цьому не сприятиме".

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Натомість вона наголосила, що Берлін надавав Україні респіратори, а також лікує важкопоранених українських військових у шпиталях Бундесверу. Міністерка також відкинула введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

"Налагодження економічного співробітництва, коли всередині Європи може спалахнути війна, ініційована Росією, є повним абсурдом", - зазначила Ламбрехт.

Блокування поставок естонської зброї

Напередодні у ЗМІ повідомили, що Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт естонського озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 німецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом навіть всередині ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути.

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