 Після Вашингтона і перед Москвою: німецький канцлер Шольц їде до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2022

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Новини

Після Вашингтона і перед Москвою: німецький канцлер Шольц їде до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Київ, а відтак відбуде до Москви. Зустріч з президентом Росії вже "запланована". Про деталі візиту до Києва не повідомляється.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 14 лютого відбуде до Києва. Про це у четвер, 3 лютого, повідомляє Відомство преси та інформації уряду Німеччини. Також відомство інформує про те, що 15 лютого очільник німецького уряду вирушить до Москви. 

Напередодні Шольц заявив в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України. Ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", сказав канцлер. За його словами, у зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно надіслати "подвійний сигнал". "Ситуація дуже серйозна", - наголосив він і додав, що Росії дали зрозуміти, що вона заплатить високу ціну в разі чергового порушення територіальної цілісності України. "І цей сигнал зрозуміли", - запевнив Шольц. 

Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

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Шольц: "Нормандський формат" вдалося знову наповнити життям

Німецький канцлер, однак, зазначив, що необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, і нагадав про переговори у "нормандському форматі" за участю Німеччини, Франції, України, та Росії, які, на його думку, вдалося "знову наповнити життям".

Як повідомлялось, 7 лютого відбудеться зустріч Шольца з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами, крім конфлікту навколо України, стануть політика у сфері захисту клімату та пандемія COVID-19. 

Також 7 лютого Україну відвідають очільники міністерств закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та Жан-Ів Ле Дріан.

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