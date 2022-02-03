Після Вашингтона і перед Москвою: німецький канцлер Шольц їде до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 14 лютого відбуде до Києва. Про це у четвер, 3 лютого, повідомляє Відомство преси та інформації уряду Німеччини. Також відомство інформує про те, що 15 лютого очільник німецького уряду вирушить до Москви.

Напередодні Шольц заявив в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF, що зустрінеться для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України. Ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", сказав канцлер. За його словами, у зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно надіслати "подвійний сигнал". "Ситуація дуже серйозна", - наголосив він і додав, що Росії дали зрозуміти, що вона заплатить високу ціну в разі чергового порушення територіальної цілісності України. "І цей сигнал зрозуміли", - запевнив Шольц.

Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

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Шольц: "Нормандський формат" вдалося знову наповнити життям

Німецький канцлер, однак, зазначив, що необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, і нагадав про переговори у "нормандському форматі" за участю Німеччини, Франції, України, та Росії, які, на його думку, вдалося "знову наповнити життям".

Як повідомлялось, 7 лютого відбудеться зустріч Шольца з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами, крім конфлікту навколо України, стануть політика у сфері захисту клімату та пандемія COVID-19.

Також 7 лютого Україну відвідають очільники міністерств закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та Жан-Ів Ле Дріан.