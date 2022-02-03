Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України

Голови опозиційних Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) та Маркус Зедер (Markus Söder) вимагають від уряду Німеччини формулювання чіткої позиції щодо України. Як заявив Зедер після засідання депутатів ХСС у Бундестазі у четвер, 3 лютого, уряд повинен визначити позицію, яка б "вказувала на межі, але водночас і робити пропозиції".

"Ми поважаємо та бажаємо територіальної цілісності і виступаємо за міжнародне право. Ми вірні союзам, але ми також за мир", - наголосив лідер ХСС.

Коментуючи оголошений канцлером ФРН намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, Зедер розкритикував відсутність інформації про причину і мету цього візиту. На його думку, члени урядової коаліції в Бундестазі не мають єдиної позиції щодо російсько-українського конфлікту. За словами Зедера, "соціал-демократи повторюють тези ексканцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), Зелені хитаються щодо постачання Україні зброї, а вільні демократи просуваються (в цій темі. - Ред.) далеко".

Водночас лідер ХДС Мерц застеріг від того, щоб сприймати Росію як ворога. Російсько-український конфлікт він назвав протистоянням між двома європейськими країнами, "яке загрожує воєнною ескалацією". Водночас він наголосив на тому, що джерело цього конфлікту в Росії. А тому ХДС і ХСС єдині у тому, що нічого не можна виключати як реакцію на подальшу воєнну ескалацію з боку Москви, зазначив Мерц. "Таких же чітких слів ми вимагаємо і від уряду (Німеччини. - Ред.)", - сказав Мерц і додав, що ФРН як найбільша держава ЄС повинна розпочати ініціативу щодо вирішення цієї проблеми на рівні всього Євросоюзу.

Крім того, керівник групи депутатів ХСС у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) виступив за те, щоб долучити до "нормандського формату" з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі також США. Він закликав канцлера Шольца взятися за цю ініціативу. За словами Добріндта, Німеччина несе відповідальність за те, "щоб завжди бути на боці миру".

Напередодні Олаф Шольц заявив, що найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. Ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", сказав Шольц, однак точної дати він не назвав.