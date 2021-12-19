 Литва готова передати Україні летальну зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Литва готова передати Україні летальну зброю

Литва заявила про готовність підтримати Україну летальною зброю на тлі ескалації на російсько-українському кордоні. Голова міноборони Литви Анушаускас відмовився повідомити деталі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі загрози нового вторгнення РФ, повідомляє литовська медіакомпанія LRT у неділю, 19 грудня.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, включно з передачею Україні летальної зброї", - заявив Анушаускас під час спільного брифінгу з міністеркою оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у Руклі, литовській військовій базі, де дислокуються сили НАТО.

Втім, яку саме зброю Литва передасть Україні, міністр не уточнив. "Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, оскільки залучено кілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - зауважив Анушаускас.

Литва: Вимоги РФ до НАТО неможливо виконати

Анушаускас також зазначив, що в ситуації, коли сили РФ в Калінінградській області в десять разів перевищують батальйон, розгорнутий у Руклі, неможливо виконати вимоги Москви до НАТО. "Я вважаю, що їх потрібно відкинути", - сказав литовський міністр.

17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.

Загроза нового вторгнення?

Водночас останнім часом повідомляється про серйозне скупчення військ РФ біля кордонів України. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. У Кремлі всі звинувачення у підготовці можливого вторгнення відкидають.

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