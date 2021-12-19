 Німецька міністерка: Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Німецька міністерка: Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити

Міністерка оборони Німеччини Ламбрехт зазначила, що Росія не може диктувати країнам НАТО, втім наголосила на важливості обговорення пропозицій, висунутих Москвою.

Нова міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви

Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки, заявила в неділю, 19 грудня, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) під час візиту до Литви. Візит відбувається на тлі напруження відносин між Москвою та Заходом через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.

"Ми маємо говорити одне з одним, а це означає обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати ", - зазначила Ламбрехт.

За її словами, ситуацію навколо російсько-українського конфлікту потрібно вирішувати "дипломатичним шляхом і за допомогою надійного стримування".

Литва: Вимоги РФ неможливо виконати

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас під час зустрічі з Ламбрехт зауважив, що "Росія мобілізувала сили в Калінінградській області, які в десять разів перевищують батальйон, розгорнутий у Руклі (литовська військова база, де дислокуються сили НАТО. - Ред.)". "У такій ситуації вимоги Росії, які послаблюють безпеку наших країн, просто неможливо виконати. Я вважаю, що їх потрібно відкинути", - вважає Анушаускас. 

17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.

Скупчення військ РФ біля українських кордонів

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. У Кремлі всі звинувачення у підготовці можливого вторгнення відкидають.

Напередодні свого візиту до Литви Ламбрехт закликала до посилення санкцій проти Росії через скупчення її військ поблизу українського кордону. Зокрема, за словами німецької міністерки, Заходу варто зосередити увагу на президенті Володимирі Путіні та його оточенні. Вона зазначила, що відповідальні за агресію мають відчути на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля у Парижі".

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