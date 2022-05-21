Ердоган назвав умови підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виклав свої умови підтримки заявок Фінляндії та Швеції на членство до НАТО під час телефонної розмови з їхніми лідерами в суботу, повідомляє dpa. Стокгольм має припинити підтримувати "терористичні" групи та скасувати ембарго на постачання зброї, заявив Ердоган главі уряду Швеції Магдалені Андерссон.

Також у суботу Ердоган спілкувався телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Reuters. Президент Туреччини повідомив йому, що Анкара не ставитиметься позитивно до членства Швеції та Фінляндії в Альянсі, якщо вони не продемонструють чіткого співробітництва у боротьбі з тероризмом та інших питаннях. За результатами розмови Столтенберг написав у Twitter, "що треба враховувати інтереси усіх союзників та продовжувати переговори для пошуку рішення".

Анкара проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже заявляв, що Анкара не підтримає заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). У зробленій в понеділок, 16 травня, заяві Ердоган назвав Швецію "розплідником" терористичних організацій. За його словами, терористи сидять і у шведському парламенті, передає інформагенція Reuters.



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Обидві країни, заявив Ердоган, не мають "чіткої позиції щодо терористичних організацій" і не видають Анкарі тих людей, які нібито мають стосунки з терористами. При цьому турецький лідер вказав на Робітничу партію Курдистану (РПК) та прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нібито причетний до спроби перевороту в Туреччині у 2016 році.

За словами Ердогана, ще однією перепоною для Анкари у цьому питанні стали запроваджені проти Туреччини "санкції". Через військове втручання Туреччини в сусідню Сирію уряд у Стокгольмі припинив з 2019 року експорт озброєнь Анкарі.

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Нагадаємо, 15 травня Фінляндія офіційно оголосила рішення щодо вступу країни до НАТО, а 16 травня про аналогічний крок офіційно повідомив уряд Швеції. Для вступу цих двох країн до найбільшого у світі оборонного Альянсу потрібна згода всіх 30 нинішніх його членів, а отже й Туреччини.