 Коментар: Не можна дозволити Туреччині підірвати єдність НАТО | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.05.2022

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Європа

Коментар: Не можна дозволити Туреччині підірвати єдність НАТО

Анкара зарекомендувала себе ненадійним партнером. Але щоб підтримати демократичну Україну, НАТО не може не домовитися з диктатором у своїх лавах, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО, червень 2021

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО, червень 2021

НАТО є об'єднанням демократичних держав, що базується на спільних цінностях. Так позиціонує себе Альянс, але це лише частково відповідає дійсності. Адже в його лавах є держава, в якій опозиція придушується так само, як і в Росії. Це Туреччина. З точки зору політики безпеки Анкара також уже тривалий час була ненадійним партнером.

Райнгард Фезер

Райнгард Фезер

Це видно з таких далекосяжних військових рішень, як придбання російських комплексів протиповітряної оборони, а також з довгого списку безцеремонних витівок стосовно партнерів по Альянсу. Спрямованих і проти Німеччини, зокрема. Наприклад, п'ять років тому Туреччина заборонила депутатам Бундестагу відвідати солдатів Бундесверу на базі НАТО в Інджирліку.

Враховуючи цю історію, викликає здивування те, що для НАТО стала несподіванкою погроза з боку Туреччини заблокувати прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Для російського режиму це маленьке свято, для Заходу - конфуз, який може обернутися чимось значно гіршим, якщо суперечку не вдасться вирішити.

Для цього, напевно, знадобляться якісь морально сумнівні пропозиції для Туреччини. Це виходить за звичні рамки, але якщо Альянс сам себе паралізує чи піде на розрив з Туреччиною, то ціна буде ще вищою. Обидва сценарії стали б великим виграшом для Москви. Щоб підтримати демократичну Україну, НАТО не може не домовитись із диктатором у своїх лавах.

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

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    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

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    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

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    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

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    Автор: Віталій Кропман


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Коментар: Не можна дозволити Анкарі підірвати єдність НАТО

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