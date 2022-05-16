Туреччина проти запланованого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не підтримає заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). У зробленій в понеділок, 16 травня, заяві Ердоган назвав Швецію "розплідником" терористичних організацій. За його словами, терористи сидять і у шведському парламенті, передає інформагенція Reuters.

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Обидві країни, заявив Ердоган, не мають "чіткої позиції щодо терористичних організацій" і не видають Анкарі тих людей, які нібито мають стосунки з терористами. При цьому турецький лідер вказав на Робітничу партію Курдистану та прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нібито причетний до спроби перевороту в Туреччині у 2016 році. Анкара "не скаже "так" вступу обох цих країн до НАТО, наголосив турецький лідер, якого цитує інформагенція AFP.

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За словами Ердогана, ще однією перепоною для Анкари у цьому питанні стали запроваджені проти Туреччини "санкції". Через військове втручання Туреччини в сусідню Сирію уряд у Стокгольмі припинив з 2019 року експорт озброєнь Анкарі.

Днями офіційна Анкара загалом підтримала вступ цих двох північноєвропейських країн до НАТО, але за певних умов, серед яких відповідне ставлення до осіб, яких турецька влада вважає терористами.

Нагадаємо, 15 травня Фінляндія офіційно оголосила рішення щодо вступу країни до НАТО, а 16 травня про аналогічний крок офіційно повідомив уряд Швеції. Для вступу цих двох країн до найбільшого у світі оборонного Альянсу потрібна згода всіх 30 нинішніх його членів, а отже й Туреччини.