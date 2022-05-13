Туреччина не підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю, 13 травня, заявив, що не підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. "У нас немає позитивної думки щодо цього", - цитує Ердогана агенція AFP.

Свою позицію він пояснив тим, що обидві скандинавські країни нібито переховують "терористичні організації". "Це як гостьовий будинок для терористичних організацій", - додав Ердоган, не вказуючи деталей.

Відтак Анкара може заблокувати плани обох країн, тому що для вступу до Альянсу потрібна згода всіх 30 членів.

Туреччина не вперше звинувачує країни північної Європи, зокрема, Швецію, у прихистку курдських груп, а також прихильників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада вважає організатором невдалого державного перевороту в липні 2016 року.

Також Ердоган зазначив, що не хоче зробити другу помилку в питанні приєднання країн до НАТО, пославшись на схвалення членства в НАТО Греції в 1952 році. Того ж року до Альянсу приєдналася і Туреччина.

Реакція на заяву Ердогана

Позиція Туреччина стала несподіванкою для міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде. "Турецький уряд не передавав подібних заяв безпосередньо нас", - цитує міністерку AFP.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто, відповідаючи на запитання журналістів про заяву Ердогана, закликав мати терпіння і вирішувати питання вступу до НАТО крок за кроком, пише агенція AP.

Глави МЗС Швеції та Фінляндії висловили сподівання 14 травня зустрітися зі своїм турецьким колегою в Берліні на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити питання вступу до Альянсу.

Стокгольм та Гельсінкі можуть подати заявки до НАТО в середині травня

У зв'язку з нападом Росії на Україну в нейтральних Швеції та Фінляндії посилилося прагнення вступу до Північноатлантичного альянсу. Очікується, що офіційне звернення двох країн до НАТО може надійти вже в середині травня. У такому разі заявки про вступ двох північноєвропейських країн можуть розглядатися на саміті Альянсу в Мадриді, запланованому на червень.

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