 Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час зустрічі у неділю, 13 березня, погодилися, що країнам варто налагодити відносини на тлі війни, яку Росія веде проти України.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час зустрічі у Стамбулі в неділю, 13 березня, домовилися докласти зусиль із налагодження відносин між країнами. Політики також погодилися тримати відкритими канали комунікації на тлі напруги в регіоні, яку спричинила війна Росії проти України. Про це повідомляють агенції Reuters та AP з посиланням на офіс президента Туреччини.

"Туреччина та Греція несуть особливу відповідальність за архітектуру безпеки в Європі, яка зазнала змін з моменту нападу Росії на Україну", - йдеться у заяві турецької сторони.

Посилена співпраця Афін та Анкари піде на користь регіональній безпеці, зазначили там. З огляду на це сторони домовилися активізувати співробітництво та зосередитися на "позитивних питаннях порядку денного".

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Напруга у відносинах між Анкарою та Афінами

Зустрічі між топполітиками Туреччини і Греції є рідкістю з огляду на напружені відносини між країнами попри те, що обидві є членами НАТО. Країни мають спільний сухопутний та морський кордон та низку невирішених питань у морській та енергетичній сферах, а також взаємні претензії через статус Егейських островів та з питань міграції.

Влітку 2020 року було загострення ситуації через суперечку щодо прав на видобуток природних ресурсів в районі виключної економічної зони Греції та Кіпру у Середземному морі. Це призвело до інцидентів із військовими кораблями на морі.

Анкара заявляє, що Афіни порушують міжнародні домовленості, мілітаризуючи свої острови в Егейському морі. Греція у відповідь розвиває програму модернізації армії. На тлі цих подій посадовці у 2021 році відновили діалог для продовження офіційних переговорів щодо врегулювання ситуації після п'ятирічної паузи. Втім, до цього моменту прогресу не відзначалося. 

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