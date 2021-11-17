Туреччина: політики і мафія створюють "державу в державі"?

Після спроби державного перевороту 2016 року і масових арештів, які слідували за нею, в'язниці в Туреччині виявилися переповненими. У таких умовах ризик зараження коронавірусом був особливо високим. Тож минулого року уряд Туреччини відреагував на складну ситуацію: закон про амністію дозволив достроково звільнити близько 90 тисяч ув'язнених. Однак при цьому багато журналістів і представників опозиції, а також в'язнів із хронічними захворюваннями залишилися за ґратами, тоді як інші ув'язнені, у тому числі відомий ватажок мафіозного угруповання Алааттін Чакиджі, вийшли на волю. Чакиджі було звільнено у квітні 2020 року.

Наприкінці жовтня 2021 року звільнили ще одного з лідерів турецького злочинного світу - Курсада Йилмаза. Його було засуджено до 66 років позбавлення волі, у тому числі за вбивство, створення злочинного угруповання та підбурювання до вбивства мера. Однак після подання клопотання про перегляд справи його несподівано звільнили після 17 років ув'язнення.

Обидва злочинці походять з ультраправого руху Ülkücü або "Ідеалісти", відомого в Німеччині як "Сірі вовки". Це угруповання стало відомим у Туреччині особливо у 1970-х роках завдяки жорстоким актам насильства, підпалам та вбивствам.

Голова ультраправої Партії націоналістичного руху Девлет Бахчелі

Зустрічі босів мафії з головою партії турецьких ультраправих

Одразу після звільнення Чакиджі відвідав Девлета Бахчелі, голову ультраправої Партії націоналістичного руху, яка є молодшим партнером Партії справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана в турецькому уряді й політично близькою до "Сірих вовків". Після цієї зустрічі мафіозний бос почав атаки проти турецької опозиції. Чакиджі опублікував у соцмережах кілька листів, у яких порочив лідера найбільшої опозиційної сили в Туреччині - Республіканської народної партії - Кемаля Киличдароглу, котрий раніше критикував його звільнення з ув'язнення. В одному з текстів Чакиджі відкрито погрожував опозиційному політикові посадити його на палю.

Йилмаз після свого звільнення теж зустрівся з Бахчелі. Офіційний акаунт Партії націоналістичного руху у Twitter відразу після зустрічі опублікував спільне фото, зроблене в офісі Бахчелі.

"Держава в державі" повертається?

Багатьом туркам близькість політиків і злочинного світу нагадує темні сторінки в історії країни: у 1990-х роках вважалося, що між високопоставленими урядовцями і злочинним світом існують численні зв'язки. Політичні вбивства чи зникнення людей тоді могли бути на рахунку злочинних угруповань, які за принципом "держави в державі" могли діяти безконтрольно.

Нині ж дедалі частіше лунають припущення, що мафія допомагає турецькому уряду закріпити владу "напіввоєнними" засобами. Адже президент Туреччини Ердоган дедалі більше втрачає підтримку населення, а це підриває основу його влади.

"Нинішній уряд випробовує новий метод, аби зберегти владу, - припускає Фікрі Саглар, колишній член опозиційної Республіканської народної партії та експерт з питань оргзлочинності. - Мова йде про метод залякування - особливо людей, залучених до виборчого процесу".

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Контроль над сірими грошовими потоками

Журналіст та експерт з питань організованої злочинності Толга Сардан із новинного порталу T24 вважає, що повернення мафії пов'язане з сірими грошовими потоками. Чакиджі та Йилмаз "нині вдаються до спроб взяти під контроль частину коштів невідомого походження, які обертаються, зокрема, у Стамбулі", - зазначає Сардан. Водночас він не вірить у те, що мафія як воєнізована сила контролюватиме ситуацію на вулицях.

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На місцевих виборах у 2019 році правляча ПСР Ердогана поступилася опозиції в кількох великих містах, у тому числі у Стамбулі, і втратила таким чином доступ до міських фінансів. "За оцінками, щороку у Стамбулі циркулюють близько десяти мільярдів доларів", - каже Сардан. Гроші, які терміново потрібні президентові, аби прогодувати свою систему кумівства. "Ці грошові суми, звісно, ​​приваблюють і організовану злочинність", - вважає Сардан.

Раніше друг, сьогодні ворог - опальний мафіозі викриває "глибинну державу" в Туреччині

Інсайдер розповідає про зв'язки мафії та уряду

Раніше тісні зв'язки з турецьким урядом приписували і хрещеному батькові мафії Седату Пекеру, відомому своїми праворадикальними поглядами. Аби уникнути арешту, Пекер втік до Дубая. Звідти він уже кілька місяців не дає спокою турецькому урядові, публікуючи все нові й нові викриття на YouTube і Twitter.

Інсайдер Пекер підтверджує, що уряд та організована злочинність поєднують зусилля у так званій "глибинній державі". При цьому колишній соратник Пекера - ультранаціоналістичний міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу - часто опинявся у центрі уваги. За словами Пекера, коли проти нього почали розслідування, міністр попередив його. За це сам мафіозі, за його власними словами, сприяв кар'єрі Сойлу у міністерстві внутрішніх справ.

Якщо вірити заявам Пекера, альянс між політиками й турецькою мафією утворився не з моменту звільнення Чакиджі та Йилмаза. Окрім глави МВС, Пекер назвав і багатьох інших високопосадовців і людей, близьких до уряду, які, за його словами, причетні до злочинної діяльності.