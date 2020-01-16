 Мегапроєкт Ердогана: Туреччина почала будівництво каналу ″Стамбул″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.06.2021

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Економіка

Мегапроєкт Ердогана: Туреччина почала будівництво каналу "Стамбул"

Канал "Стамбул" з'єднає Мармурове та Чорне моря. Його планують побудувати за шість років. Вартість проєкту - близько 15 мільярдів доларів. Екологи критикують проєкт через наслідки для довкілля.

Канал Стамбул - новий будівельний мегапроєкт Ердогана

Канал "Стамбул" - новий будівельний мегапроєкт президента Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 26 червня, дав символічний старт будівництву каналу "Стамбул". Мета проєкту - поєднати Мармурове та Чорне моря. Майбутній канал має стати "дублером" протоки Босфор. Запланована довжина - 45 кілометрів, мінімальна ширина - 245 метрів, глибина - 21 метр. 26 червня почали закладати фундамент першого мосту через канал.

"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проєкту оцінююють у приблизно 15 мільярдів доларів", - цитує Ердогана інформагенція "Інтерфакс".

Новий канал сприятиме безпеці Стамбула, бо через природну водну артерію між морями - протоку Босфор - щорічно рухаються дедалі більше кораблів, заявив турецький президент. "Якщо якийсь корабель із вантажем, у тому числі нафтою, зазнає лиха на Босфорі, то екологія Туреччини отримає серйозний удар", - пояснив Ердоган. За його словами, канал "Стамбул" - найоптимальніший варіант.

Екологи б'ють на сполох через наслідки для довкілля

Міністерство довкілля й містобудування Туреччини наприкінці 2019 року схвалило проєкт каналу. Однак чимало екологів його критикують. Їхній головний аргумент - потенційна шкода для довкілля. Екологи застерігають, що земляні роботи зашкодять тваринам і рослинам рідкісних видів, а птахи будуть змушені міняти місця гніздування й зимівлі. Окрім того, для будівництва каналу доведеться зрубати понад 200 тисяч дерев, зменшити на 136 квадратних кілометрів посівні площі та на 13 квадратних кілометрів площу пасовиськ. Усе це випливає з дослідження, проведеного на замовлення міської адміністрації Стамбула.

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