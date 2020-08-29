 Туреччина заявляє про виявлення великого родовища газу в Чорному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

Туреччина заявляє про виявлення великого родовища газу в Чорному морі

Обсяг покладів газу становить 135 мільярдів кубічних метрів, заявив турецький президент Ердоган. Розвідувальне буріння проводилось в районі вже відомого газового родовища "Сакар'я".

Реджеп Таїп Ердоган вітає турецьке бурове судно

Реджеп Таїп Ердоган вітає турецьке бурове судно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 4 червня, заявив про виявлення ще одного великого родовища природного газу в Чорному морі. За його словами, розвідувальне буріння показало, що обсяг покладів газу становить 135 мільярдів кубічних метрів.

Бурові роботи проводилися в районі газового родовища "Сакар'я", де у 2020 році вже були знайдені поклади газу обсягом до 405 мільярдів кубічних метрів. Тоді президент Ердоган оголосив родовище найбільшим в історії країни та пообіцяв, що його експлуатація почнеться вже у 2023 році.

Газові плани Ердогана

Туреччина має намір розробляти газові родовища своїми силами без іноземної допомоги і фінансування. За словами Ердогана, Туреччина в найближчому майбутньому істотно знизить свою залежність від імпорту блакитного палива і навіть може почати його експортувати.

Однак міжнародні експерти вважають плани Ердогана занадто амбітними і наголошують, що прогнози є лише попередніми. Незалежної експертної оцінки родовища "Сакар'я" ще немає. Тим часом глибоководний видобуток блакитного палива може виявитися занадто дорогим, в результаті чого виявлені запаси можуть втратити свою цінність.

Газові потреби Туреччини

Туреччина споживає в рік від 45 до 50 мільярдів кубічних метрів природного газу і при цьому більшу його частину імопортує. Щоб знизити залежність від імпорту газу, Туреччина веде пошук його покладів в Чорному і Середземному морях. Внаслідок так званих "сейсмічних досліджень", що проводяться в Східному Середземномор'ї, у 2020 році різко загострився конфлікт між Туреччиною і Грецією.

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