Туреччина знову вишукує поклади газу в Середземному морі

Військово-морські сили Туреччини повідомили про відправку в східну частину Середземного моря дослідницького судна Oruç Reis, що раніше займалося пошуком родовищ газу й нафти в цьому регіоні. Як зазначається в оприлюдненій у понеділок, 12 жовтня, заяві, саме судно перебуватиме протягом 10 днів поблизу грецького острова Кастелорізо і проводитиме сейсмічні дослідження.

Судно Oruç Reis супроводжуватимуть у зазначеному районі два інших судна, наголосили в військово-морських силах Туреччини.

Афіни обурені

Такий крок викликав різку критику з боку уряду Греції, що претендує на цю частину Середземного моря. Так, МЗС Греції назвало дії Анкари "значною ескалацією та прямою загрозою миру та безпеці в регіоні", цитує інформагенція dpa. Офіційні Афіни закликали Анкару негайно забрати дослідницьке судно з цієї частини акваторії Середземного моря та припинити "нелегальні дії".

Крім того, в МЗС Греції переконані, що нинішні дії Анкари свідчать про ненадійність Туреччини й доводять, що Анкара насправді не бажає вести діалог.

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Нагадаємо, нещодавно Туреччина й Греція погодилися сісти за стіл переговорів щодо вирішення суперечки навколо багатого на поклади газу й нафти шельфу Середземного моря. Цьому передувало загострення суперечки між Грецією та Кіпром з одного боку та Туреччиною з другого щодо газовидобутку в цьому регіоні. Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

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Крім того, на останньому саміті ЄС лишилося відкритим питання про можливе запровадження санкцій проти Туреччини за її дії в цьому регіоні.