Туреччина передумала висилати західних послів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився від ідеї вислати з країни послів ФРН, США, Франції та ще семи держав.

Після завершення засідання уряду в понеділок, 25 жовтня, на якому головував Ердоган, він висловив переконання, що західні дипломати будуть "обачнішими" та відмовляться від "наклепів на нашу судову систему і країну", інформує агенція dpa.

Дипломатичний скандал у Стамбулі розгорівся минулого тижня, після того, як посли десяти країн 18 жовтня оприлюднили спільну заяву із закликами "якнайшвидшим чином справедливо вирішити питання Кавали" - турецького бізнесмена і громадського діяча Османа Кавали, який вже чотири роки перебуває в тюрмі в очікуванні суду за обвинуваченнями у антиурядовій діяльності.

У турецькому МЗС назвали заяву тиском на судову систему, а 23 жовтня Ердоган доручив міністерству закордонних справ оголосити послів-авторів заяви персонами нон грата.

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Твітер-дипломатія

Посольство США в Анкарі ва понеділок оприлюднило в Твіттері лише одну фразу, що, як вважає агенція dpa, розрядила дипломатичний конфлікт. "У відповідь на запитання щодо заяви від 18 жовтня, Сполучені Штати зазначають, що вони дотримуються статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

Згадана стаття забороняє дипломатам втручатися у внутрішні справи держав, в яких вони перебувають. Схожі заяви оприлюднили амбасади Канади, Нової Зеландії та Нідерландів, а посольства Німеччини та Франції ретвітнули повідомлення американських колег. Ердоган висловив переконання, що таким чином посли "зробили крок назад" і зобов'язалися не втручатися у внутрішні справи Туреччини.