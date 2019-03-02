 Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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Новини

Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН

Суд у Туреччині засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара. За даними журналіста, Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям, які воюють з режимом Башара Асада.

Турецький журналіст в екзилі Джан Дюндар

Турецький журналіст в екзилі Джан Дюндар

Суд у Стамбулі в середу, 23 грудня, засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який із 2016 року проживає в Німеччині. Його визнали винним у нібито сприянні терористичній групі та шпигунстві, повідомляє інформагенція AFP.

Суд засудив Дюндара до 18 років та дев'яти місяців ув'язнення за шпигунство та ще на вісім років та дев'ять місяців за "допомогу терористичній групі", яку нібито очолює мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, котрий живе у США.

Нагадаємо, у 2015 році Дюндара та ще одного його колегу засудили до п'яти  років в'язниці нібито за розголошення державної таємниці. У травні 2015 року він опублікував репортаж, в якому йшлося, що турецькі спецслужби постачали зброю повстанцям у Сирії. Він провів у камері попереднього ув'язнення три місяці, проте був звільнений з-під варти.

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Під час слухання його справи Дюндар пережив замах на своє життя - його намагалися застрелити. Згодом Дюндар емігрував до Німеччини, де живе разом із дружиною. Турецька влада вимагає від уряду ФРН його екстрадиції.

Туреччину регулярно звинувачують у підриві свободи преси через арешти журналістів та закриття ЗМІ, що критично ставляться до чинної влади, яку впродовж багатьох років очолює Реджеп Таїп Ердоган.

 

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Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017)

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