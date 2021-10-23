 Туреччина оголосить персонами нон грата 10 послів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Туреччина оголосить персонами нон грата 10 послів

Послів ФРН, США, Франції та ще семи країн МЗС Туреччини оголосить персонами нон грата за дорученням президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Напередодні дипломати закликали звільнити з в'язниці мецената Османа Кавалу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 23 жовтня, доручив міністерству закордонних справ країни оголосити 10 послів, у тому числі Німеччини, персонами нон грата. Причиною називають заклик дипломатів звільнити з в'язниці турецького підприємця і мецената Османа Кавалу, пише агенція Reuters.

Через цей заклик 19 жовтня МЗС Туреччини викликало керівників дипломатичних місій Німеччини, США, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії.

Нагадаємо, турецький підприємець і меценат перебуває у попередньому ув'язненні з кінця 2017 року за звинуваченням в участі у спробі державного перевороту влітку 2016 року. Кавала відкидає звинувачення.

Новина доповнюється

Реклама

Докладно

Палата для хворих з COVID-19 в ужгородській лікарні

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

Чи стане вся країна "червоною зоною" і як цьому запобігти?  

Одеський припортовий завод (фотоілюстрація)

Дорожнеча газу і промисловість в Україні

Майже половина українських промислових підприємств планує припинити роботу.  