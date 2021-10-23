Туреччина оголосить персонами нон грата 10 послів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 23 жовтня, доручив міністерству закордонних справ країни оголосити 10 послів, у тому числі Німеччини, персонами нон грата. Причиною називають заклик дипломатів звільнити з в'язниці турецького підприємця і мецената Османа Кавалу, пише агенція Reuters.

Через цей заклик 19 жовтня МЗС Туреччини викликало керівників дипломатичних місій Німеччини, США, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії.

Нагадаємо, турецький підприємець і меценат перебуває у попередньому ув'язненні з кінця 2017 року за звинуваченням в участі у спробі державного перевороту влітку 2016 року. Кавала відкидає звинувачення.

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