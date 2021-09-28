Греція купує у Франції фрегати на три мільярди доларів

Греція домовилися з Францією про купівлю військових кораблів Belharra на три мільярди доларів. Фрегати мають бути поставлені до 2026 року та відповідають потребам Афін з огляду на суперечку з Анкарою.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у вівторок, 28 вересня, домовилися щодо угоди про продаж трьох французьких військових кораблів грецькій армії. Цієї домовленості досягнуто за два тижні після того, як Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання 12 субмарин вартістю 56 мільярдів євро.
Греція та Франція також запевнили одна одну у взаємній підтримці у разі нападу в рамках "стратегічного партнерства". Макрон заявив про "перший сміливий крок до стратегічної європейської автономії". "Європейці повинні позбутися своєї наївності", - зазначив він, цитує інформагенція AFP
Міцотакіс заявив, що замовлені у Франції фрегати відповідають потребам Греції в озброєнні з огляду на суперечку з Туреччиною. "Наші дві країни створили дуже міцний союз, який виходить за рамки наших взаємних зобов'язань (в рамках ЄС і НАТО. - Ред.)", - сказав Міцотакіс. Нагадаємо, останнім часом між Анкарою і Афінами мало місце загострення суперечки через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.
Три замовлені Грецією фрегати Belharra мають бути побудовані у Франції та поставлені у 2025-26 роках. Також Греція може купити четвертий корабель. За даними міноборони Франції, остаточна угода про купівлю вартістю три мільярди євро має бути підписана до кінця року.
15 вересня США, Великобританія і Австралія оголосили про створення нового оборонного альянсу проти Китаю під назвою AUKUS. У рамках цього пакту Вашингтон і Лондон пообіцяли допомогти Канберрі створити власний атомний підводний флот. Через це Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання 12 субмарин вартістю 56 мільярдів євро.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав такий розвиток подій "ударом в спину" і "неприйнятною поведінкою між союзниками і партнерами". На знак протесту Париж відкликав із США і Австралії своїх послів для консультацій. Утім, згодом після дзвінка президента США Джо Байдена своєму французькому колезі Еммануелю Макрону напруженість між державами вдалося послабити.