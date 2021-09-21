Скандал з підводними човнами: у ЄС назвали дії союзників щодо Франції неприйнятними

Розрив Австралією контракту з Францією на постачання підводних човнів на користь спільного з США і Великобританією проєкту є неприйнятним, заявила в понеділок, 20 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Є багато відкритих питань, на які необхідно дати відповідь, - вказала фон дер Ляєн в інтерв'ю телеканалу CNN, фрагменти якого опубліковані в Twitter. - З однією з наших країн-членів вчинили неприйнятно. Ми хочемо зрозуміти, що трапилося і чому". Глава Єврокомісії зазначила, що Брюссель хотів би прояснити це питання, "перш ніж повертатися до нормальної роботи".

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Зустріч міністрів оборони Франції і Великобританії скасована

Раніше у цей день стало відомо, що міністерка оборони Франції Флоранс Парлі скасувала зустріч зі своїм британським колегою за посадою Беном Уоллесом на тлі конфлікту між країнами, викликаного рішенням Австралії відмовитися від закупівлі французьких підводних човнів. Переговори, які повинні були відбутися на цьому тижні, перенесені "на більш пізній термін", повідомили телерадіокомпанія BBC і газета The Guardian з посиланням на співголову Французько-британської ради Пітера Рікеттса.

Парлі мала відправитися в Лондон в рамках засідання Французько-британської ради, також в переговорах мали взяти участь високопоставлені військові чиновники обох країн.

Конфлікт з Францією

США, Великобританія і Австралія 15 вересня оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. В рамках цього пакту Вашингтон і Лондон пообіцяли допомогти Канберрі створити власний атомний підводний флот. Через це Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання 12 субмарин зі звичайними двигунами вартістю 56 мільярдів євро.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав подію "ударом в спину" і "неприйнятною поведінкою між союзниками і партнерами". На знак протесту Париж відкликав з США і Австралії своїх послів для консультацій.

Британський прем'єр: Любов до Франції непорушна

У спробі стримати незадоволення Франції союзники вдалися до заспокійливої риторики. Президент США Джо Байден запропонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону провести телефонні переговори. Як повідомив офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, обговорення відбудеться в найближчі дні.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив на борту літака дорогою в Нью-Йорк, де він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, що "французьким друзям" не слід турбуватися і двосторонні відносини надзвичайно важливі. "Наша любов до Франції непорушна", - підкреслив він.