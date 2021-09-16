США, Великобританія і Австралія створили оборонний альянс

Лідери США, Великобританії та Австралії в середу, 15 вересня, оголосили про створення нового тристороннього оборонного партнерства, повідомляє агенція dpa.

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у спільній віртуальній заяві наголосили, що партнерство під абревіатурою Aukus, дозволить країнам ділитися технологіями, що охоплюють кібербезпеку, штучний інтелект, підводні системи та можливості завдання ударів великої дальності.

Джо Байден заявив, що завдяки цьому альянсу країни оновлять і посилять свою здатність протистояти загрозам XXI століття. "Сьогодні ми робимо ще один історичний крок для поглиблення та формалізації співробітництва між трьома нашими країнами, тому що ми всі визнаємо необхідність забезпечення миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні в довгостроковій перспективі",- наголосив президент США.

У свою чергу Джонсон, виступаючи з Даунінг-стріт, сказав, що партнерство має на меті "зберегти безпеку та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні", а також створити робочі місця по всій Великобританії.

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Австралія відмовилася від співпраці з Францією заради США

Перша частина цього пакту між країнами передбачає тристоронні зусилля протягом 18 місяців для "визначення оптимального шляху" для надання Австралії атомних підводних човнів. Ці зусилля ґрунтуватимуться на відповідних програмах США та Великобританії, "щоб якнайшвидше ввести в експлуатацію австралійські потужності",- йдеться в спільній заяві лідерів країн.

Для цього уряд Австралії вирішив інвестувати в американські атомні підводні човни та відмовитися від контракту з Францією на будівництво дизельно-електричних підводних човнів. Австралія повідомила Францію про припинення контракту з компанією DCNS на будівництво 12 найбільших у світі звичайних підводних човнів. Австралія вже витратила 2,4 мільярда австралійських доларів (1,8 мільярда доларів) на цей проєкт з моменту виграшу контракту французами у 2016 році.

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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон пояснив це рішення тим, що технологія ядерних підводних човнів США не була доступною для Австралії, коли у 2016 році була укладена угода з Францією на 56 мільярдів австралійських доларів (43 мільярди доларів США).

"Звичайно, вони (французи - Ред.) розчаровані... Вони були хорошими партнерами. Це стосується наших стратегічних інтересів, вимог до стратегічного потенціалу та зміненого стратегічного середовища, і нам довелося прийняти це рішення", - сказав Моррісон.