У ЄС схвалили оборонний фонд майже на 8 мільярдів євро

Європарламент у четвер, 29 квітня, схвалив створення фонду обсягом у 7,9 мільярда євро, які будуть до 2027 року спрямовані на науково-дослідницькі проєкти в оборонній сфері, повідомляє агентство AFP.

У 2017 році країни-члени ЄС започаткували посилену співпрацю у сфері оборони (PESCO), зокрема в розробці безпілотних летальних апаратів. Це стало реакцією на непевний курс тодішнього президента США Дональда Трампа щодо НАТО. ЄС тепер має значно кращі відносини з чинним американським президентом Джо Байденом, але і його адміністрація закликає європейців виділяти більше коштів на оборону.

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"Ми повинні бути здатними самі подбати про свою безпеку та бути актором у безпековій сфері на світовій арені", - заявив, виступаючи перед депутатами Європарламенту, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. За його словами, оборонний фонд є важливим фундаментом більшої незалежності Європи.

За даними Єврокомісії, тепер програмний комітет країн-членів ЄС може визначити "пріоритети та тематичні області" фонду. Метою комітету є оголосити вже влітку конкурси проєктів.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Європейський Союз дозволив третім державам долучатися до його оборонних проєктів.