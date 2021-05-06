PESCO – європейський оборонний союз. Абревіатура PESCO розшифровується як "постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " PESCO". Міністри закордонних справ та міністри оборони 23-х держав-членів Європейського Союзу у листопаді 2017 року взяли на себе зобов'язання поглибити співпрацю у сфері безпеки. Представники 23-х з 28-ми членів ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у "постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони" (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). Це є одним з кроків на шляху створення європейського оборонного союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.