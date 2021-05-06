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PESCO

PESCO – європейський оборонний союз. Абревіатура PESCO розшифровується як "постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " PESCO". Міністри закордонних справ та міністри оборони 23-х держав-членів Європейського Союзу у листопаді 2017 року взяли на себе зобов'язання поглибити співпрацю у сфері безпеки. Представники 23-х з 28-ми членів ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у "постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони" (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). Це є одним з кроків на шляху створення європейського оборонного союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС вперше допустив треті країни до спільного оборонного проєкту

ЄС вперше допустив треті країни до спільного оборонного проєкту 06.05.2021

Рада ЄС погодилася долучити США, Канаду та Норвегію до свого оборонного проєкту військової мобільності. Він має допомогти швидше і простіше перекидати війська всередині Євросоюзу.
У ЄС схвалили оборонний фонд майже на 8 мільярдів євро

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Європарламент схвалив створення фонду обсягом у 7,9 мільярда євро, які будуть спрямовані на науково-дослідницькі проєкти в оборонній сфері.
Що дасть Україні участь в оборонних проєктах Євросоюзу

Що дасть Україні участь в оборонних проєктах Євросоюзу 11.11.2020

Євросоюз дозволив третім країнам брати участь у своїх оборонних проєктах PESCO. Україна хоче долучитися до понад 20 з них. Які умови їй доведеться виконати для цього та яку користь принесе участь у них?
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Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці 15.05.2019

У Євросоюзі прозвітували про перший рік програми оборонної співпраці PESCO. Хоча досягнення поки на початковій стадії, у США вже непокояться з приводу конкуренції.
Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю

Рада ЄС розширила європейську оборонну співпрацю 19.11.2018

Міністри оборони та закордонних справ країн-членів ЄС затвердили 17 нових проектів у галузі оборони.

Голова Бундестагу закликав створити армію Євросоюзу

Голова Бундестагу закликав створити армію Євросоюзу 24.04.2018

Європейський Союз повинен узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, вважає голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле. Він переконаний, що Євросоюзу потрібна своя армія.
Cвіт перебуває на межі прірви? Звіт Мюнхенської конференції з безпеки

Cвіт перебуває на межі прірви? Звіт Мюнхенської конференції з безпеки 16.02.2018

Міжнародний порядок руйнується, а загроза серйозних конфліктів зростає. Таким бачать міжнародне становище організатори Мюнхенської конференції з безпеки в доповіді, яку оприлюднили з нагоди відкриття цьогорічного форуму.
Погані новини для ворогів: лідери ЄС у Брюсселі запустили оборонну співпрацю

"Погані новини для ворогів": лідери ЄС у Брюсселі запустили оборонну співпрацю 14.12.2017

Лідери 25 країн ЄС офіційно запустили структурну співпрацю у сфері оборони та безпеки - PESCO. За словами Дональда Туска, ця структура лише зміцнить НАТО.
Оборонна співпраця: як Євросоюз укріплює свою оборону

Оборонна співпраця: як Євросоюз укріплює свою оборону 14.12.2017

Євросоюз запускає постійну співпрацю у сфері оборони та безпеки - PESCO. DW пояснює, за допомогою яких проектів та ініціатив ЄС хоче реагувати на нові безпекові виклики, зокрема і з боку РФ.

Рада ЄС погодила запуск оборонної співпраці

Рада ЄС погодила запуск оборонної співпраці 11.12.2017

25 держав-членів Євросоюзу мають намір спільно реалізовувати оборонні та безпекові проекти. Рада ЄС офіційно дала старт так званій постійній структурній співпраці - PESCO.
PESCO, або навіщо ЄС свій оборонний союз? (відео)

PESCO, або навіщо ЄС свій оборонний союз? (відео) 14.11.2017

ЄС зробив перший крок до створення європейського оборонного союзу. Що означає "постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони" ЄС - PESCO?

Коментар: Маленький крок у напрямку армії ЄС

Коментар: Маленький крок у напрямку армії ЄС 14.11.2017

Історичний прорив чи лише чергова спроба? ЄС хоче координувати програми озброєння країн, які входять до його складу. Кінцева мета - створення європейської армії. Коментує оглядач DW у Брюсселі Бернд Ріґерт.

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017) 14.11.2017

ЄС зробив перший крок на шляху до створення європейського оборонного союзу. Що передбачає "постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони" ЄС - PESCO?
Оборонна співпраця ЄС PESCO: у чому відмінність від НАТО

Оборонна співпраця ЄС PESCO: у чому відмінність від НАТО 13.11.2017

23 країни ЄС вирішили взяти участь у PESCO - постійній структурній співпраці. Йдеться про спільне виконання оборонних і безпекових проектів, що має і зекономити гроші, і підвищити ефективність.
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