 ЄС вперше допустив треті країни до спільного оборонного проєкту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Новини

ЄС вперше допустив треті країни до спільного оборонного проєкту

Рада ЄС погодилася долучити США, Канаду та Норвегію до свого оборонного проєкту військової мобільності. Він має допомогти швидше і простіше перекидати війська всередині Євросоюзу.

Проєкт військової мобільності має забезпечити швидке перекидання військ і озброєнь всередині Євросоюзу

Проєкт військової мобільності має забезпечити швидке перекидання військ і озброєнь всередині Євросоюзу

США, Канада та Норвегія стануть першими країнами, які долучаться до участі у спільних оборонних проєктах Євросоюзу PESCO. Рішення запросити їх ухвалили міністри оборони ЄС на засіданні Ради Євросоюзу в четвер, 6 травня.

Ідеться про флагманський проєкт військової мобільності. Він повинен забезпечити швидке та безперешкодне перекидання військ і озброєнь всередині Євросоюзу всіма видами транспорту: залізницею, автотранспортом, літаками та кораблями. Ведуть цей проєкт Нідерланди, саме вони запросять до участі США, Канаду та Норвегію. Раніше Вашингтон, Оттава та Осло звернулися з проханням допустити їх до цього проєкту, який грає ключову роль також для НАТО.

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Участь США, Канади та Норвегії у проєкті ЄС - "квантовий стрибок"

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що фахові знання та досвід США, Канади та Норвегії посприяють розвитку проєкту та "покращенню військової мобільності всередині ЄС і за його межами". "Це також сфера спільного інтересу в наших трансатлантичних відносинах, а також пріоритет, який ми разом поділяємо. Це зробить оборону ЄС більш ефективною та посприяє зміцненню нашої безпеки", - додав Боррель.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала долучення трьох членів НАТО до проєкту ЄС "квантовим стрибком" в оборонній співпраці, а також "ще одним великим кроком у трансатлантичних зв'язках і співпраці між Євросоюзом і НАТО".

Нагадаємо, Євросоюз запустив Постійну структурну співпрацю (Permanent Structured Cooperation, PESCO) в обороні у 2017 році. До неї долучилися 25 з 27 держав ЄС. Одним з головних елементів PESCO є оборонні проєкти, які держави здійснюють спільно. У кожному проєкті беруть участь різні держави. У листопаді 2020 року ЄС погодився допускати до участі у проєктах треті держави. Основною умовою є те, що учасники з-за меж Євросоюзу принесуть проєкту "значну додану вартість". Україна висловлювала бажання долучитися до цілої низки проєктів, утім, поки рішення про це немає.

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