ЄС дозволив третім державам долучатися до його оборонних проєктів

Треті країни, зокрема й Україна, зможуть брати участь в оборонних проєктах Євросоюзу PESCO. Вони повинні виконувати низку умов, які затвердила Рада ЄС. Київ уже висловлював бажання долучитися до PESCO.
Рада Євросоюзу затвердила умови, за якими держави, які не входять до об'єднання, зможуть брати участь у спільних оборонних проєктах PESCO. Це рішення представники урядів країн ЄС ухвалили у четвер, 5 листопада, повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.
Участь третіх країн допускається у "виняткових" випадках, тобто тоді, коли вона принесе додаткову користь самому проєкту, зазначається у повідомленні. На додачу до цього, така держава повинна відповідати низці вимог. "Наприклад, країна, яка подається на участь у проєкті, повинна поділяти цінності, на яких заснований ЄС, не повинна порушувати безпекові та оборонні інтереси ЄС та його держав-членів, а також повинна мати угоду про обмін таємною інформацією з ЄС", - уточнили в пресслужбі.
Остаточне рішення, чи долучати третю державу до проєкту PESCO, ухвалюватиме Рада ЄС.
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Україна має намір брати участь в оборонних проєктах ЄС
Офіційний Київ раніше висловлював бажання долучитися до проєктів PESCO. "Ми вже проводимо переговори з партнерами щодо умов та критеріїв приєднання України до оборонних проектів у рамках програми PESCO", - заявив 30 жовтня представник України при Євросоюзі Микола Точицький.
Нагадаємо, Євросоюз запустив програму "постійної структурної співпраці", або ж PESCO (Permanent Structured Cooperation) у 2017 році. Її ідея полягає в тіснішій співпраці між країнами ЄС в оборонній сфері, зокрема, шляхом здійснення спільних проєктів. Це має суттєво здешевити військову техніку, яку розробляють та виробляють в Європі. Нині таких проєктів 47: наприклад, створення спільної платформи для бойових броньованих машин, як-от БМП чи БТР. У PESCO беруть участь 25 з 27 держав ЄС. Не долучилися лише Данія та Мальта.