ЄС дозволив третім державам долучатися до його оборонних проєктів

Рада Євросоюзу затвердила умови, за якими держави, які не входять до об'єднання, зможуть брати участь у спільних оборонних проєктах PESCO. Це рішення представники урядів країн ЄС ухвалили у четвер, 5 листопада, повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Участь третіх країн допускається у "виняткових" випадках, тобто тоді, коли вона принесе додаткову користь самому проєкту, зазначається у повідомленні. На додачу до цього, така держава повинна відповідати низці вимог. "Наприклад, країна, яка подається на участь у проєкті, повинна поділяти цінності, на яких заснований ЄС, не повинна порушувати безпекові та оборонні інтереси ЄС та його держав-членів, а також повинна мати угоду про обмін таємною інформацією з ЄС", - уточнили в пресслужбі.

Остаточне рішення, чи долучати третю державу до проєкту PESCO, ухвалюватиме Рада ЄС.

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Україна має намір брати участь в оборонних проєктах ЄС

Офіційний Київ раніше висловлював бажання долучитися до проєктів PESCO. "Ми вже проводимо переговори з партнерами щодо умов та критеріїв приєднання України до оборонних проектів у рамках програми PESCO", - заявив 30 жовтня представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

Нагадаємо, Євросоюз запустив програму "постійної структурної співпраці", або ж PESCO (Permanent Structured Cooperation) у 2017 році. Її ідея полягає в тіснішій співпраці між країнами ЄС в оборонній сфері, зокрема, шляхом здійснення спільних проєктів. Це має суттєво здешевити військову техніку, яку розробляють та виробляють в Європі. Нині таких проєктів 47: наприклад, створення спільної платформи для бойових броньованих машин, як-от БМП чи БТР. У PESCO беруть участь 25 з 27 держав ЄС. Не долучилися лише Данія та Мальта.