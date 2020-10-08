 ЄС дозволив третім державам долучатися до його оборонних проєктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС дозволив третім державам долучатися до його оборонних проєктів

Треті країни, зокрема й Україна, зможуть брати участь в оборонних проєктах Євросоюзу PESCO. Вони повинні виконувати низку умов, які затвердила Рада ЄС. Київ уже висловлював бажання долучитися до PESCO.

Рада ЄС дала згоду на участь третіх країн в оборонних проєктах Євросоюзу

Будівля Ради ЄС (ліворуч)

Рада Євросоюзу затвердила умови, за якими держави, які не входять до об'єднання, зможуть брати участь у спільних оборонних проєктах PESCO. Це рішення представники урядів країн ЄС ухвалили у четвер, 5 листопада, повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Участь третіх країн допускається у "виняткових" випадках, тобто тоді, коли вона принесе додаткову користь самому проєкту, зазначається у повідомленні. На додачу до цього, така держава повинна відповідати низці вимог. "Наприклад, країна, яка подається на участь у проєкті, повинна поділяти цінності, на яких заснований ЄС, не повинна порушувати безпекові та оборонні інтереси ЄС та його держав-членів, а також повинна мати угоду про обмін таємною інформацією з ЄС", - уточнили в пресслужбі.

Остаточне рішення, чи долучати третю державу до проєкту PESCO, ухвалюватиме Рада ЄС.

Читайте також: Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці

Україна має намір брати участь в оборонних проєктах ЄС

Офіційний Київ раніше висловлював бажання долучитися до проєктів PESCO. "Ми вже проводимо переговори з партнерами щодо умов та критеріїв приєднання України до оборонних проектів у рамках програми PESCO", - заявив 30 жовтня представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

Нагадаємо, Євросоюз запустив програму "постійної структурної співпраці", або ж PESCO (Permanent Structured Cooperation) у 2017 році. Її ідея полягає в тіснішій співпраці між країнами ЄС в оборонній сфері, зокрема, шляхом здійснення спільних проєктів. Це має суттєво здешевити військову техніку, яку розробляють та виробляють в Європі. Нині таких проєктів 47: наприклад, створення спільної платформи для бойових броньованих машин, як-от БМП чи БТР. У PESCO беруть участь 25 з 27 держав ЄС. Не долучилися лише Данія та Мальта.

Також за темою

Außerordentliche Plenarsitzung des EU-Parlaments in Brüssel

Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС 08.10.2020

Євродепутати проголосували за рішення, яке дозволить Україні експортувати насіння до Євросоюзу. Для набуття чинності визнання еквівалентності українського насіння зернових ще має підтримати Рада ЄС.

Brüssel: 10 Jahre Östlichen Partnerschaft

Як Рада ЄС бачить майбутнє "Східного партнерства" 11.05.2020

Рада ЄС визначилася з майбутньою політикою щодо "Східного партнерства". Найбільше нових елементів у нинішній ухвалі стосуються сфер економіки та захисту довкілля.

Fahne Ukraine und EU

COVID-19: Рада ЄС дала "зелене світло" на 1,2 мільярда євро допомоги Україні 05.05.2020

Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії виділити макрофінансову допомогу Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам Євросоюзу. Для Києва передбачено 1,2 мільярда євро.

Реклама

Докладно

Верховний суд США може визначити долю виборів президента

Чи зможе Дональд Трамп виграти вибори в США через суд?

2000 року Верховний суд уже визначав долю виборів президента США. Цього разу Дональд Трамп хоче підключити його знову.  

Верховна Рада України

Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України із запізненням на два тижні ухвалила державний бюджет у першому читанні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  