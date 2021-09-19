 Скандал з підводними човнами: Париж сумнівається у міцності союзу з НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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Новини

Скандал з підводними човнами: Париж сумнівається у міцності союзу з НАТО

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про кризу у відносинах з Вашингтоном на тлі передачі США Канберрі технологій з будівництва атомних підводних човнів.

Французький підводний човен

Французький підводний човен (фотоз архіву)

Франція назвала відносини з НАТО напруженими на тлі повідомлень про те, що Австралія вирішила розірвати контракт з французькою Naval Group щодо розробки і будівництва підводних човнів. Канберра зробила вибір на користь співпраці з Вашингтоном і Лондоном. Міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в суботу, 18 вересня, в ефірі французького телеканалу France 2, що це рішення ускладнило взаємодію Парижа з Північноатлантичним альянсом.

"Слід також поставити під сумнів міцність союзу зі Сполученими Штатами", - наголосив Ле Дріан і додав, що якщо мова йде про "справжній альянс", то його учасники "розмовляють один з одним і демонструють взаємну повагу, чого в даному випадку не було".

На думку глави зовнішньополітичного відомства Франції, це рішення поставило під загрозу нову стратегічну концепцію НАТО. У зв'язку з цим керівник МЗС Франції заявив про "брехню" і відсутність довіри. "Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - наголосив міністр і додав, що Париж дізнався про угоду США та Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.

Ле Дріан звинуватив Лондон в опортунізмі

"Ми відкликали наших послів в (Канберрі і Вашингтоні. - Ред.) для переоцінки ситуації", - констатував французький міністр. "Що стосується Великобританії в цьому немає необхідності. Ми знаємо їхній постійний опортунізм, тому немає необхідності відкликати нашого посла для пояснень", - додав він.

НАТО доведеться врахувати те, що сталося під час перегляду стратегії альянсу на саміті в Мадриді в 2022 році, уточнив глава французького зовнішньополітичного відомства. Париж зробить пріоритетом розробку стратегії безпеки ЄС в рамках головування в Раді Євросоюзу в першій половині 2022 року, підкреслив Ле Дріан.

Глава Військового комітету НАТО спробував згладити наслідки кризи

У свою чергу голова Військового комітету НАТО - вищої військової інстанції Північноатлантичного альянсу - адмірал Роб Бауер спробував згладити наслідки нинішньої кризи. Він заявив, що вони навряд чи вплинуть на "військове співробітництво" в рамках альянсу.

Новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії

Президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

За оцінками експертів, цей союз спрямований на протидію посиленню Китаю. Утім цей крок викликав роздратування Парижа, який втратив контракт на поставку підводних човнів в Австралію на суму в 56 мільярдів євро. Цей контракт підписали ще у 2016 році.

У свою чергу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що "Франція є важливим партнером і найстарішим союзником" Вашингтона, і він "надзвичайно дорожить" цими відносинами. 

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