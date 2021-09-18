 Франція відкликає послів зі США та Австралії після зриву угоди про субмарини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

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Франція відкликає послів зі США та Австралії після зриву угоди про субмарини

Глава МЗС Франції Ле Дріан назвав розрив контракту про поставку Австралії підводних човнів і створення нового блоку AUKUS "неприйнятною поведінкою між союзниками і партнерами".

Міністерство закордонних справ Франції

Міністерство закордонних справ Франції

Франція негайно відкликає для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі розірвання Канберрою багатомільярдного контракту з Парижем на поставку французьких підводних човнів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у п'ятницю, 17 вересня.

"Це виняткове рішення викликане крайньою серйозністю рішень, оголошених 15 вересня Австралією і США, - йдеться в комюніке глави французького зовнішньополітичного відомства. - На прохання президента нашої країни я розпорядився негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів у США та Австралії".

Ле Дріан: Неприйнятні дії

Ле Дріан зазначив, що відмова від проєкту підводних човнів, який Австралія з Францією вели з 2016 року, і вступ натомість в нове партнерство з США для будівництва підводних човнів з ядерними установками - неприйнятні дії у відносинах між союзниками і партнерами.

Раніше США, Великобританія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Великобританія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй 12 підводних човнів на суму в майже 56 мільярдів євро. Париж назвав рішення союзників "ударом в спину".

Сполучені Штати і Австралія висловили занепокоєність реакцією Парижа

"Франція є важливим партнером і найстарішим союзником, і ми надзвичайно цінуємо наші відносини", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ США Нед Прайс.

За його словами, Вашингтон має намір ініціювати обговорення цього питання найближчими днями, зокрема під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку наступного тижня.

"Австралія цінує свої відносини з Францією, - заявив представник МЗС Австралії. - Ми будемо раді можливості знову обговорити численні теми та інтереси, які засновані на наших спільних цінностях".

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