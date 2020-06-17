Макрон і Байден найближчими днями проведуть переговори щодо субмарин

Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден найближчими днями проведуть телефонні переговори щодо напруженої ситуації, що склалася через скасування Австралією оборонного контракту з побудови підводних човнів. Про це в неділю, 19 вересня, заявив представник французького уряду Габріель Атталь.

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За його словами, Макрон вимагатиме від Байдена "роз'яснення" щодо ситуації, яку Атталь охарактеризував як "потужний підрив довіри" між країнами. Раніше цього тижня Франція вже оголосила про відкликання своїх послів з Вашингтона та Канберри для консультацій.

Нагадаємо, що 15 вересня США, Великобританія і Австралія оголосили про створення нового оборонного альянсу під назвою AUKUS. Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у спільній заяві тоді наголосили, що нове партнерство дозволить країнам ділитися технологіями, що охоплюють кібербезпеку, штучний інтелект, підводні системи та можливості завдання ударів великої дальності. США і Великобританія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала раніше підписаний контракт з Францією про постачання їй 12 підводних човнів на суму в майже 56 мільярдів євро. Париж назвав рішення союзників "ударом в спину" і вимагає пояснень.