Макрон та Байден обговорили ситуацію навколо субмарин для Австралії

Президент США Джо Байден та його французький колега Еммануель Макрон у середу, 22 вересня, провели телефонні переговори щодо ситуації, яка склалася навколо замовлення Австралією підводних човнів.

Як повідомили в спільний заяві Білий дім та Єлисейський палац, лідери країн домовилися про "поглиблені консультації" між урядами двох держав. Їхньою метою буде "створити умови для встановлення довіри", а також запропонувати "конкретні заходи для досягнення спільних цілей".

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У заяві також йдеться про те, що посол Франції в США Філіпп Етьєн, якого відкликали до Парижа, наступного тижня має повернутися до Вашингтона. А наприкінці жовтня в Європі має відбутися особиста зустріч Макрона та Байдена. Саме на той час у Римі заплановане проведення саміту Великої двадцятки, зазначає інформагенція AFP.

Ініціатором телефонної розмови був Байден, який намагався залагодити конфліктну ситуацію. "Глави двох держав погодилися, що ситуація виграє від відкритих консультацій між союзниками з питань, що мають стратегічний інтерес для Франції та наших європейських партнерів", - йдеться у спільній заяві. Байден також наголосив на "стратегічній важливості" Франції та ЄС для Індо-Тихоокеанського регіону.

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Суперечка щодо підводних човнів

США, Великобританія і Австралія 15 вересня оголосили про створення нового оборонного альянсу проти Китаю під назвою AUKUS. У рамках цього пакту Вашингтон і Лондон пообіцяли допомогти Канберрі створити власний атомний підводний флот. Через це Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання 12 субмарин вартістю 56 мільярдів євро.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав такий розвиток подій "ударом в спину" і "неприйнятною поведінкою між союзниками і партнерами". На знак протесту Париж відкликав із США і Австралії своїх послів для консультацій.