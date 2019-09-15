Спроба перевороти в Туреччині: ще 27 осіб засудили до довічного ув'язнення
27 пілотів та інших осіб отримали в Туреччині довічні вироки за причетність до спроби перевороту в липні 2016 року.
Поліція охороняє будівлю суду, який виніс вироки причетним до путчу
У Туреччині суд у четвер, 26 листопада, засудив до довічного ув'язнення 27 пілотів та інших осіб за причетність до спроби перевороту в липні 2016 року. До їхніх злочинів суд відніс вбивство, спробу повалення конституційного ладу та замах на вбивство президента, повідомив репортер інформаційної агенції AFP із зали суду.
У червні суд у Туреччині вже ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Зокрема 86 осіб засудили до довічного ув'язнення у закладах суворого режиму. Іншим 35 обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни, але без суворого режиму.
Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисяч осіб було звільнено з різних державних органів, у тому числі й із лав поліції та збройних сил. Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до президента країни Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Танки та бронетехніка на вулицях Анкари
Заколотники направили до столиці країни значні з'єднання бронетанкових військ. Вулицями міста рухалися колони танків, бронетранспортерів й іншої військової техніки.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
У Стамбулі не до спокою
Події не оминули й найбільше місто країни - Стамбул. Так само, як і в Анкарі, до міста увійшли військові з'єднання, які захопили низку важливих об'єктів. На фото турецькі солдати на одній із площ міста.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Перекриті мости
Військові частково перекрили обидва мости через Босфорську протоку.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Боротьба за аеропорт
Заколотники захопили під свій контроль міжнародний аеропорт імені Кемаля Ататюрка в Стамбулі. Ближче до ранку аеропорт відновив свою роботу. Однак європейські авіакомпанії скасували рейси із та до Туреччини.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Населення на боці уряду
Події в Анкарі та Стамбулі продемонстрували рівень підтримки населенням діючого уряду Ердогана. Люди, хоч і беззбройні, чинили спротив заколотникам.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Серед жертв є цивільні
Жертвами спроби державного перевороту стали кілька сотень осіб, серед них як поліцейські, так і цивільні особи.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Пошкоджена будівля парламенту
Під час нічної спроби перевороту значних пошкоджень зазнала будівля турецького парламенту. Внаслідок авіаударів зруйнована частину стін та вибиті вікна.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Арешти путчистів
Турецька влада заарештувала кілька тисяч учасників спроби путчу.
Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було
Придушення заколоту
Представники уряду Туреччини оголосили, що путч придушено. Однак ситуація у країні залишається непередбачуваною.