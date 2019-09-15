Спроба перевороти в Туреччині: ще 27 осіб засудили до довічного ув'язнення

У Туреччині суд у четвер, 26 листопада, засудив до довічного ув'язнення 27 пілотів та інших осіб за причетність до спроби перевороту в липні 2016 року. До їхніх злочинів суд відніс вбивство, спробу повалення конституційного ладу та замах на вбивство президента, повідомив репортер інформаційної агенції AFP із зали суду.

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У червні суд у Туреччині вже ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Зокрема 86 осіб засудили до довічного ув'язнення у закладах суворого режиму. Іншим 35 обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни, але без суворого режиму.

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Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисяч осіб було звільнено з різних державних органів, у тому числі й із лав поліції та збройних сил. Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до президента країни Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.