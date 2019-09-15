 Спроба перевороти в Туреччині: ще 27 осіб засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спроба перевороти в Туреччині: ще 27 осіб засудили до довічного ув'язнення

27 пілотів та інших осіб отримали в Туреччині довічні вироки за причетність до спроби перевороту в липні 2016 року.

Поліція охороняє будівлю суду, який виніс вироки причетним до путчу

Поліція охороняє будівлю суду, який виніс вироки причетним до путчу

У Туреччині суд у четвер, 26 листопада, засудив до довічного ув'язнення 27 пілотів та інших осіб за причетність до спроби перевороту в липні 2016 року. До їхніх злочинів суд відніс вбивство, спробу повалення конституційного ладу та замах на вбивство президента, повідомив репортер інформаційної агенції AFP із зали суду.

Читайте також: Спроба військового перевороту в Туреччині: хроніка подій

У червні суд у Туреччині вже ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Зокрема 86 осіб засудили до довічного ув'язнення у закладах суворого режиму. Іншим 35 обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни, але без суворого режиму.

Читайте також: Вся влада Ердогану: що може президент Туреччини

Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисяч осіб було звільнено з різних державних органів, у тому числі й із лав поліції та збройних сил. Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до президента країни Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.

  • default

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Танки та бронетехніка на вулицях Анкари

    Заколотники направили до столиці країни значні з'єднання бронетанкових військ. Вулицями міста рухалися колони танків, бронетранспортерів й іншої військової техніки.

  • default

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    У Стамбулі не до спокою

    Події не оминули й найбільше місто країни - Стамбул. Так само, як і в Анкарі, до міста увійшли військові з'єднання, які захопили низку важливих об'єктів. На фото турецькі солдати на одній із площ міста.

  • Перекриті мости

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Перекриті мости

    Військові частково перекрили обидва мости через Босфорську протоку.

  • Боротьба за аеропорт

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Боротьба за аеропорт

    Заколотники захопили під свій контроль міжнародний аеропорт імені Кемаля Ататюрка в Стамбулі. Ближче до ранку аеропорт відновив свою роботу. Однак європейські авіакомпанії скасували рейси із та до Туреччини.

  • Населення на боці уряду

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Населення на боці уряду

    Події в Анкарі та Стамбулі продемонстрували рівень підтримки населенням діючого уряду Ердогана. Люди, хоч і беззбройні, чинили спротив заколотникам.

  • Серед жертв є цивільні

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Серед жертв є цивільні

    Жертвами спроби державного перевороту стали кілька сотень осіб, серед них як поліцейські, так і цивільні особи.

  • Пошкоджена будівля парламенту

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Пошкоджена будівля парламенту

    Під час нічної спроби перевороту значних пошкоджень зазнала будівля турецького парламенту. Внаслідок авіаударів зруйнована частину стін та вибиті вікна.

  • Арешти путчистів

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Арешти путчистів

    Турецька влада заарештувала кілька тисяч учасників спроби путчу.

  • Придушення заколоту

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Придушення заколоту

    Представники уряду Туреччини оголосили, що путч придушено. Однак ситуація у країні залишається непередбачуваною.

    Автор: Валерій Сааков


Також за темою

Türkei Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Istanbul

Турецькі спецслужби викрадали людей, зокрема й з України - Die Welt 15.09.2019

З 2016 року спецслужби Туреччини викрали понад 30 людей в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах, повідомило німецьке видання Die Welt. Їх підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом.

Fethullah Gulen

Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена 16.12.2018

Дональд Трамп нібито погодився видати Анкарі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року, заявив голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Реклама

Докладно

Ліжка для коронавірусних хворих в одній з московських лікарень

COVID-19 в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження

Експерти підрахували динаміку щоденного приросту нових випадків зараження в Україні, Польщі, Німеччині, Росії.  

Siemens Mireo Plus H

Водневий поїзд у ФРН: ставка на електроліз і зелений H2

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  