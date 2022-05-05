Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Швеція та Фінляндія не залишаться віч-на-віч з Росією без підтримки західних країн до офіційного приєднання до НАТО, якщо обидві країни ухвалять рішення вступити до Альянсу. Великобританія допоможе обом країнам у разі нападу на них, заявив журналістам у середу, 4 травня, британський міністр оборони Бен Воллес, перебуваючи з візитом у Фінляндії. "Не можу собі уявити, щоб Британія не підтримала Швецію та Фінляндію, незалежно від того, на якій стадії переговори про вступ до НАТО чи процедура ратифікації угод. І я думаю - це те, що нас по-справжньому об'єднує", - сказав він. За словами Воллеса, Британія "зробить те, що має підтримати Фінляндію".

Гельсінкі веде переговори з ключовими країнами Альянсу щодо гарантій безпеки на період до офіційного приєднання до НАТО, що може тривати кілька місяців, заявила в середу прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у Копенгагені після зустрічі з лідерами скандинавських країн. Вона висловила надію, що цей процес пройде максимально швидко.

Швеція заручилася підтримкою США

Глава МЗС Швеції Анн Лінде, своєю чергою, заявила в середу, що отримала запевнення від США про надання допомоги в підтримці безпеки країни в період можливого приєднання до Північноатлантичного альянсу. "Я не можу розкривати всіх деталей, але думаю, що зараз ми маємо підтримку американців", - сказала Лінде у Вашингтоні після зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За її словами, це ще не тверді гарантії безпеки, оскільки такі отримують лише ті, хто став членом НАТО. Проте, як зазначила шведська міністерка, "Росія може бути впевнена, що її ворожі дії щодо Швеції, якими вона загрожувала раніше, не залишаться без відповіді США".

Стокгольм та Гельсінкі можуть подати заявки до НАТО в середині травня

У зв'язку з нападом Росії на Україну в нейтральних Фінляндії та Швеції посилилося прагнення вступу до Північноатлантичного альянсу. Очікується, що офіційне звернення двох країн до НАТО може надійти вже в середині травня. У такому разі заявки про вступ двох північноєвропейських країн можуть розглядатися на саміті Альянсу в Мадриді, запланованому на червень.

Росія неодноразово застерігала Швецію та Фінляндію від вступу до НАТО, вказуючи на негативні наслідки такого рішення для миру та стабільності на півночі Європи.