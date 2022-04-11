 Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ

За даними британської The Times, Швеція та Фінляндія, можливо, подадуть заявку на вступ до Альянсу вже в червні-липні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (в центрі) на зустрічі з міністрами оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконеном та Петером Гульквістом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (в центрі) на зустрічі з міністрами оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконеном та Петером Гульквістом

Фінляндія та Швеція можуть вступити до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вже цього літа, повідомила в понеділок, 11 квітня, британська газета The Times з посиланням на неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, членство в НАТО для цих двох держав стало минулого тижня "темою розмов і численних сесій" на зустрічах міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, в яких брали участь Фінляндія і Швеція.

Очікується, що Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну може подати заявку на членство в НАТО вже у червні, а Швеція незабаром після цього. Один із високопоставлених американських чиновників в інтерв'ю The Times риторично запитав, чи такий розвиток подій не є "величезним стратегічним прорахунком Путіна".

Фінляндія в разі вступу до НАТО матиме найдовший серед усіх країн альянсу кордон із Росією - 1340 кілометрів. Кордон між Фінляндією та Росією проходить всього за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.

Читайте також: Генсек НАТО: Альянс проходить "фундаментальну трансформацію"

У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО

9 квітня лідер другої за розміром опозиційної партії Швеції "Шведські демократи" заявив, що політсила може змінити свою позицію і підтримати ідею вступу до НАТО, якщо цим курсом піде сусідня Фінляндія. Якщо "Шведські демократи" підтримають ідею вступу до НАТО, ця ініціатива зможе отримати парламентську більшість. Переглянути своє ставлення до перспективи вступу до НАТО "Шведських демократів" змусив той факт, що "Україна, яка не є членом НАТО, залишилась зовсім сама".

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ідея членства у НАТО, судячи з опитувань, знаходить дедалі більше підтримки у населення Швеції. Уряд Фінляндії повідомив, що найближчими тижнями проаналізує кроки щодо можливого приєднання країни до Альянсу.

Читайте також: Як у НАТО змінюється ставлення до надання Україні зброї

Дивитись відео 25:46

Зеленський про Путіна, Україну в НАТО і кінець війни (25.03.2022)

DW.COM

У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО

За словами лідера другої за величиною опозиційної партії Швеції Їммі Окессона, він закличе раду партії підтримати вступ королівства до НАТО, якщо цим курсом піде Фінляндія.  

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

На тлі російської війни в Україні та геополітичної турбулентності, фіни тепер пильніше приглядаються до свого протяжного кордону з Росією. DW відвідала фінський прикордонний пункт пропуску Ваалімаа.  

Реклама

Докладно

Масове поховання у Бучі під Києвом, яка була під окупацією армії РФ

Росії закидають геноцид в Україні: як це довести в суді

Деякі політики називають дії військ РФ геноцидом проти українців. DW запитала у німецьких юристів, як це довести в суді.  

Уряд прогнозує, що в Україні цього року зберуть врожай у 70 відсотків від норми. Однак з експортом будуть проблеми

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків.  