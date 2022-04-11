Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ

Фінляндія та Швеція можуть вступити до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вже цього літа, повідомила в понеділок, 11 квітня, британська газета The Times з посиланням на неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, членство в НАТО для цих двох держав стало минулого тижня "темою розмов і численних сесій" на зустрічах міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, в яких брали участь Фінляндія і Швеція.

Очікується, що Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну може подати заявку на членство в НАТО вже у червні, а Швеція незабаром після цього. Один із високопоставлених американських чиновників в інтерв'ю The Times риторично запитав, чи такий розвиток подій не є "величезним стратегічним прорахунком Путіна".

Фінляндія в разі вступу до НАТО матиме найдовший серед усіх країн альянсу кордон із Росією - 1340 кілометрів. Кордон між Фінляндією та Росією проходить всього за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.

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У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО

9 квітня лідер другої за розміром опозиційної партії Швеції "Шведські демократи" заявив, що політсила може змінити свою позицію і підтримати ідею вступу до НАТО, якщо цим курсом піде сусідня Фінляндія. Якщо "Шведські демократи" підтримають ідею вступу до НАТО, ця ініціатива зможе отримати парламентську більшість. Переглянути своє ставлення до перспективи вступу до НАТО "Шведських демократів" змусив той факт, що "Україна, яка не є членом НАТО, залишилась зовсім сама".

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ідея членства у НАТО, судячи з опитувань, знаходить дедалі більше підтримки у населення Швеції. Уряд Фінляндії повідомив, що найближчими тижнями проаналізує кроки щодо можливого приєднання країни до Альянсу.

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