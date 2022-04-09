У Швеції може сформуватися парламентська більшість за вступ до НАТО

Друга за розміром опозиційна партія Швеції - "Шведські демократи" - може змінити свою позицію і підтримати ідею вступу королівства до НАТО, якщо цим курсом піде сусідня Фінляндія. Таку заяву зробив лідер партії Їммі Окессон в інтерв'ю газеті Dagbladet, яке було опубліковане в суботу, 9 квітня. "Якщо Фінляндія подасть заявку про вступ до НАТО", я маю намір звернутися до ради партії із закликом змінити нашу позицію", - цитує видання політика.

"Шведські демократи" - друга за величиною опозиційна партія в країні. Якщо вона підтримає ідею вступу Швеції до НАТО, ця ініціатива зможе отримати парламентську більшість. За словами Окессона, переглянути своє ставлення до перспективи вступи його країни до НАТО його змусив той факт, що Фінляндія, судячи з усього, налаштована на відповідний крок. "А також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилась зовсім сама", - додав політик.

Читайте також: Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

Кількість прихильників вступу Швеції до НАТО зростає

Раніше уряд Фінляндії повідомив, що найближчими тижнями проаналізує кроки щодо можливого приєднання країни до альянсу. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, ідея членства у НАТО, судячи з опитувань, знаходить дедалі більше підтримки у населення Швеції.

Так, за даними опитування шведської газети Aftonbladet та агентства Demoskop, яке опублікували 4 березня, частка прихильників вступу Швеції до НАТО на той момент вперше сягнула 51 відсотка, тобто понад половину населення країни.

Читайте також: Як у НАТО змінюється ставлення до надання Україні зброї