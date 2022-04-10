Генсек НАТО: Альянс проходить "фундаментальну трансформацію"

Північноатлантичний альянс проходить "фундаментальну трансформацію", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю британському The Telegraph , яке розмістили на сайті видання у суботу, 9 квітня. Він припускає можливість присутності сил блоку на зовнішніх рубежах НАТО у майбутньому.

Рішення про зміни у НАТО ухвалюватимуться на червневому саміті альянсу у Мадриді, зазначив Столтенберг.

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"Те, що ми бачимо зараз, - нова реальність" для європейської безпеки для, сказав він, коментуючи російську війну в Україні. "Ми звернулися з проханням до нашого військового командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - додав генсек альянсу.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що найближчими тижнями Росія посилить наступ на сході та півдні України і це стане "вирішальним етапом" війни, яку Москва розв'язала у країні 24 лютого. На початку квітня генсек альянсу заявив, що союзники збільшать військову підтримку Україні, зокрема мають надати більше протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони та іншого обладнання, для ефективної відсічі військової агресії з боку РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ отримає фінансову, гуманітарну та військову підтримку від союзників блоку, втім на заклики української владизакрити небо від російських авіаударів та бомбардувань в альянсі не пристають.