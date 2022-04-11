Bellingcat: Путін провів у ФСБ "велику чистку"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 10 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка, 11 квітня (час київський):

Засідання Ради ЄС: Україні треба важке озброєння - Бербок

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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн сумнівається, що в Європейському Союзі залишилися хоча би крихти довіри до президента РФ Володимира Путіна. Так перед засіданням Ради ЄС він прокоментував намір канцлера Австрії Карла Негаммера зустрітися з Путіним у Росії. "Я не знаю, чи залишився хоча би один міліметр довіри. Ми можемо створити довіру, лише коли Путін справді покаже, що може бути результат. Він повинен сказати: тепер не буде більше обстрілів і бомбардувань України. Лише тоді можна серйозно говорити про припинення вогню та дипломатичне рішення", - зазначив Ассельборн.

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Аби Україна могла захиститися від наступу російських військ, їй треба надати більшу військову підтримку, зокрема й важким озброєнням. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед засіданням Ради Європейського Союзу в Люксембургу в понеділок, 11 квітня, повідомляє кореспондент DW. "Ясно одне - Україна потребує подальшої військової техніки, передусім важких озброєнь. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматизму", - сказала вона.

Бербок та інші міністри закордонних справ країн ЄС зустрілися вранці з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який розслідує воєнні злочини РФ в Україні. За словами німецької міністерки, уряд ФРН уже передбачив виділення додаткового мільйона євро, щоби слідчі МКС могли проводити розслідування на території України.

Відкрили міст між Ірпенем і Бучею та Києвом

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У понеділок у Романівці відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом. Роботи зі зведення тривали п'ять днів, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена", - написав словацький прем'єр-міністр Едуард Гегер у Twitter. 8 квітня він офіційно підтвердив передачу Україні цієї системи протиповітряної оборони. За це офіційна Братислава отримала від США новітню американську ракетну систему Patriot. 10 квітня міністерство оборони РФ заявило про знищення низки установок С-300 в Україні, в тому числі тієї, яку передала Словаччина.

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За даними британської військової розвідки, з метою взяття Маріуполя на Донеччині Росія може застосувати фосфорні бомби. Така ймовірність висока, оскільки вже зафіксовані випадки застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області, йдеться у звіті, оприлюдненому в Twitter міністерства оборони Великобританії.

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Росія звернеться до суду, якщо іноземні держави оголосять РФ банкрутом, заявив російський міністр фінансів Антон Сілуанов.

Bellingcat: Путін провів у ФСБ "велику чистку"

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Керівник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв повідомив про "велику чистку", проведену у Федеральній службі безпеки РФ за розпорядженням російського президента Володимира Путіна. За даними Грозєва, під неї потрапили 150 офіцерів 5-ї служби, які займалися "українським питанням", а її колишнього керівника генерал-полковника Сергія Беседу вже відправили до слідчого ізолятора.

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У Європейському Союзі очікують посилення бойових дій на Донбасі найближчими днями. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед засіданням Ради ЄС в Люксембурзі. "Я боюся, що російські війська накопичуються на Сході, аби розпочати атаку на Донбас. Українці дуже добре розуміють це. Я боюся, що в наступні дні війна на Донбасі посилиться", - зазначив Боррель. Коли його перепитали про заяву, що війна буде вирішена на полі бою, він відповів: "Зазвичай війни виграють або програють на полі бою".

Армія РФ може здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT

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Російські війська можуть здійснити великий наступ на Дніпро з Ізюма на Харківщині, пише американське видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців міністерства оборони США. Таку оцінку військові аналітики зробили після того, як супутникові знімки зафіксували 8 квітня рух великої колони російської військової техніки через селище Великий Бурлук у Харківській області в бік міста Ізюм. Американські посадовці вважають, що російським силам потрібен Ізюм, щоби просунутися до Дніпра та стратегічно важливих міст на Донбасі. "Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу", - цитує видання високопоставленого представника Пентагону.

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В ніч на понеділок ще одна залізнична станція на сході України потрапила під обстріл російських військ, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. "Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі", - написав він у Telegram. Внаслідок обстрілу пошкоджені п'ять локомотивів, колії та контактна мережа, постраждалих немає.

++09.09++

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть в понеділок зустріч у Люксембурзі, на якій обговорять додаткову підтримку України, в тому числі виділення ще 500 мільйонів євро військової допомоги на постачання зброї. Також вони можуть обговорити додаткові санкції проти РФ, які включають ембарго на імпорт російської нафти. Крім того, до міністрів на зустрічі долучиться прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, який розслідує воєнні злочини РФ в Україні.

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За даними британської військової розвідки, після виходу росіян із півночі України продовжують з'являтися додаткові докази військових злочинів РФ. Зокрема, поблизу села Бузова, яке знаходиться біля Бучі на Київщині, виявили могилу з загиблими цивільними. У звіті, оприлюдненому в Twitter міністерства оборони Великобританії також зазначається, що продовжують з'являтися факти вчинення сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.

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Ранкове зведення генштабу

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що армія РФ продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку, де, ймовірно, найближчими днями намагатиметься відновити наступ. "Не виключається проведення збройними силами РФ провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться у ранковому зведенні генштабу.

Також, за даними штабу, Росія продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння і техніки для участі в бойових діях на території України. "Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року", - повідомляється у Facebook.

++07.33++

Австралія готова надати Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів, яка включатиме протитанкову зброю та боєприпаси до неї, повідомив посол Василь Мірошниченко. За його словами, Австралія вже направила до України перші бронетранспортери Bushmaster, всього очікується поставка 20 машин на 38 мільйонів доларів. Раніше Австралія вже передала Україні військову допомогу на 70 мільйонів доларів, зазначив Мірошниченко.

++07.11++

Син учасника гурту The Beatles Джона Леннона Джуліан вперше виконав пісню Imagine, написану його батьком, підтримавши міжнародну кампанію #StandUpForUkraine. Відео він опублікував у своєму YouTube-акаунті. Війну в Україні музикант назвав "неймовірною трагедією". "Вбивче насильство, яке триває, змусило мільйони невинних сімей втекти зі своїх будинків та шукати притулку в інших країнах. Я закликаю світових лідерів і всіх, хто вірний духу Imagine, стати на захист біженців у всьому світі", - написав Джуліан Леннон в анотації до відеоролика.

++06:41++

Наразі неможливо передбачити, які економічні та соціальні наслідки для Німеччини матиме війна в Україні, але "було б нерозумно потреби зовнішньої безпеки протиставляти соціальній стабільності", заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) в інтерв'ю dpa. За його словами, треба зберегти "німецький ринок праці міцним і стабільним у цей складний період" подібно до того, як це вдалося зробити після початку пандемії коронавірусу.

Якщо війна не поширюватиметься, а енергопостачання залишиться стабільним, у Німеччині, як і раніше, прогнозується економічне зростання в 1,4 - 1,5%, але це "також залежить від тих заходів, які ми вживемо в галузі санкцій", сказав міністр. Він наголосив, що тиск на режим у Росії має бути посилено, "проте слід прагнути того, щоб ухвалені санкції шкодили Путіну більше, ніж нам самим".

++05:39++

Замість поставки Україні німецьких БМП Marder Німеччині варто укласти угоду про постачання зброї з країнами-партнерами зі Східної Європи, в рамках якої ці країни передадуть українським військовим таку техніку або військові матеріали, які можуть бути ними негайно застосовані, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі- Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю Rheinische Post.

За її словами, "українській армії спочатку було б потрібне навчання для використання бронемашин Marder". Тому Штрак-Циммерманн пропонує, щоб східноєвропейські партнери надали Україні відповідні матеріали зі своїх запасів радянського виробництва, а потім Німеччина компенсувала би їм витрати на ці поставки.

++04:52++

Російський президент Володимир путін і очільник Російської православної церкви Володимир Гундяєв (церковне ім'я - Кирил)

Серед священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) набирає обертів ініціатива з вимогою віддати під церковний трибунал очільника Російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва) через його позицію щодо війни в Україні. Гундяєв закликав росіян об'єднатися довкола влади на тлі війни, яку Росія веде проти України. "Нехай допоможе усім нам Господь у цей складний для нашої вітчизни час об'єднатись, зокрема, й довкола влади", - сказав очільник РПЦ у недільній проповіді.

Протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук з Дніпропетровщини оприлюднив відкрите звернення до предстоятелів помісних православних церков, до якого станом на ніч проти 11 квітня приєдналися 190 священників. Ініціатор звернення закидає Гундяєву, що той проповідує доктрину "русского мира", яка "має бути засуджена як єресь", а також благословення злочинів війни, яку Росія розв'язала проти України. "Попри те, що патріарх Кирил протягом багатьох років у своїх публічних заявах стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він несе відповідальність, сьогодні він прямо благословляє фізичне знищення цієї пастви російськими військами", - зазначено у зверненні.

Відкрите звернення протоієрея Пінчука адресоване найвищій судовій інстанції світового православ’я - Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков.

++03:46++

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся з українськими військовими, які проходили навчання в США, перед поверненням додому. Подякувавши їм за службу та мужність, він відзначив майстерність, з якою армія України відбиває неспровоковане вторгнення Росії, йдеться на сайті міністерства оборони США.

Українські військові проходили навчання у Військово-морській школі інструкторської та технічної підготовки малих суден у штаті Міссісіпі, а також додаткову підготовку із систем, наданих США Україні, включно з безпілотником Switchblade, зазначили у Пентагоні.

++03:09++

Росія припустилася "величезної стратегічної помилки", підштовхнувши Фінляндію і Швецію до членства у НАТО. Таку оцінку висловили посадовці двох країн в інтерв'ю The Times. Видання повідомляє з посиланням на свої джерела в урядових колах, що питання зі вступом Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного альянсу може вирішитися до літа. За інформацією американських посадовців, на яких посилається Reuters, питання вступу двох скандинавських країн до НАТО було темою переговорів на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу минулого тижня, до яких долучилися представники Фінляндії і Швеції.

++02.43++

Тиждень, що починається, буде вкрай напруженим через масштабні військові дії російської армії на сході України, застеріг Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, зробленому в ніч на понеділок, 11 квітня. "Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо", - сказав президент України, пообіцявши активізувати постачання зброї, інформаційну роботу на міжнародній арені та залучення нових коштів на допомогу в обороні країни. Україна обґрунтовуватиме запровадження більш жорстких санкцій проти РФ, додав Зеленський.

++02:18++

Російські війська можуть розгорнути великий наступ з Ізюму Харківської області на Дніпро, пише NYT з посиланням на американських військових аналітиків. Прогноз був зроблений на основі супутникових знімків Maxar Technologies. На них видно колону російської техніки завдовжки у близько 13 кілометрів, що рухається у бік Ізюма. Спершу передбачалося, що вона прямує до Харкова.

++01:49++

Російські війська можуть здійснити повторну спробу захопити Київ, вважає легендарний український боксер, ексчемпіон світу Володимир Кличко. "Ми очікуємо, що російські військові сили повернуться та націляться на столицю України", - сказав Кличко в ефірі американського телеканалу ABC News в інтерв'ю, яке він давав разом із братом Віталієм - мером Києва. За словами Кличка, початкові плани російського командування не спрацювали через відмінні дії українських військових, але відступ військ РФ від Києва не означає закінчення війни - "вони просто змінили стратегію".

++00:56++

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз організації, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.

Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків.

Збитки для української інфраструктури експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів станом на березень. Це більше двох третин українського ВВП. "Україні негайно потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки країні важко підтримати економіку на плаву, а уряду доводиться в екстремальних умовах підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі", - зазначила Анна Б'єрде, віце-президентка Світового банку.

++00:27++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини останнім часом змінюється на користь України. "Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як змусити Росію шукати мир. Радий зазначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері. "Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримує більшість німецького народу", - заявив президент, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".