Російські війська можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT

Російські війська збираються здійснити великий наступ від міста Ізюм у Харківській області на місто Дніпро, написало 10 квітня американське видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців міністерства оборони США.

Таку оцінку військові аналітики зробили після того, як супутникові знімки зафіксували 8 квітня рух великої колони російської військової техніки через селище Великий Бурлук на Харківщині в бік міста Ізюм. "Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього", - цитує видання високопоставленого представника Пентагону.

Американські посадовці пояснюють, що російським силам потрібен Ізюм, щоби просунутися до Дніпра та стратегічно важливих міст на Донбасі.

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Битва за Донбас

Наприкінці березня Росія почала виведення військ з північних областей України. Після цього, за даними генерального штабу Збройних сил України, війська РФ зосередились на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

За словами генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнса Столтенберга, найближчим часом очікується великий наступ РФ на Донбас.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що битва нагадуватиме Другу світову війну з великими операціями, маневрами та залученням тисяч танків, бойових броньованих машин, літаків, артилерії. "З огляду на ту підготовку Росії, яку ми бачимо, це не буде локальна операція", - розповів Кулеба і додав: "Росія має свій план, ми маємо свій. Підсумок битви вирішуватиметься на полі бою".