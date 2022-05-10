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Дніпро (місто)
Тема
Дніпро - місто в Україні, розташоване на річці Дніпро.
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Новини
21 год. тому
21 год. тому
ОГПУ: Багатоповерхівку у Дніпрі розбомбили ракетою Х-22
15.01.2023
15 січня 2023 р.
У Дніпрі оголосили триденний траур за жертвами обстрілу РФ
14.01.2023
14 січня 2023 р.
Російські ракети пошкодили енергооб'єкти в шести областях
14.01.2023
14 січня 2023 р.
РФ влучила у багатоповерхівку у Дніпрі: десятки постраждалих
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Докладно
Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі
Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі
На місці ракетного удару в Дніпрі працюють кінологи з собаками, які не втрачають надії знайти тих, хто вижив…
Конфлікти
2 год. тому
2 год. тому
03:01 хв.
Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"
Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"
Парамедик після місяців на фронті приїхав у Латвію зібрати генератори й устаткування для польового госпіталю в Україні.
Суспільство
04.01.2023
4 січня 2023 р.
03:01 хв.
"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута
"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута
Мешканці Бахмута у розпачі від постійних обстрілів РФ та відсутності світла і тепла. Їм допомагають волонтери.
Конфлікти
12.12.2022
12 грудня 2022 р.
02:51 хв.
Техніка РФ на Херсонщині не може перетнути Дніпро - розвідка
Техніка РФ на Херсонщині не може перетнути Дніпро - розвідка
Постачання російських підрозділів на правому березі Дніпра в Херсонській області суттєво ускладено.
Конфлікти
13.08.2022
13 серпня 2022 р.
Десятки німецьких міст шукають партнерів в Україні
Десятки німецьких міст шукають партнерів в Україні
Більше тридцяти міст з Німеччини на тлі війни хочуть встановити партнерські відносини з українськими громадами.
Суспільство
28.06.2022
28 червня 2022 р.
Україна: долю війни вирішує залізниця?
Україна: долю війни вирішує залізниця?
РФ дедалі більше руйнує залізничну інфраструктуру України, адже вона є найважливішим логістичним інструментом Києва.
Економіка
10.05.2022
10 травня 2022 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Якщо Путін здав Херсон, то врахував помилки, і це небезпечно
Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти
10.11.2022
10 листопада 2022 р.
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