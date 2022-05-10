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Дніпро (місто)

Тема

Дніпро - місто в Україні, розташоване на річці Дніпро.

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Новини

21 год. тому

ОГПУ: Багатоповерхівку у Дніпрі розбомбили ракетою Х-22

15 січня 2023 р.

У Дніпрі оголосили триденний траур за жертвами обстрілу РФ

14 січня 2023 р.

Російські ракети пошкодили енергооб'єкти в шести областях

14 січня 2023 р.

РФ влучила у багатоповерхівку у Дніпрі: десятки постраждалих

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Докладно

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Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі

Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі

На місці ракетного удару в Дніпрі працюють кінологи з собаками, які не втрачають надії знайти тих, хто вижив…
Конфлікти2 год. тому03:01 хв.
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Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Парамедик після місяців на фронті приїхав у Латвію зібрати генератори й устаткування для польового госпіталю в Україні.
Суспільство4 січня 2023 р.03:01 хв.
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"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута

"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута

Мешканці Бахмута у розпачі від постійних обстрілів РФ та відсутності світла і тепла. Їм допомагають волонтери.
Конфлікти12 грудня 2022 р.02:51 хв.
Антонівський міст після ударів ЗСУ у липні

Техніка РФ на Херсонщині не може перетнути Дніпро - розвідка

Техніка РФ на Херсонщині не може перетнути Дніпро - розвідка

Постачання російських підрозділів на правому березі Дніпра в Херсонській області суттєво ускладено.
Конфлікти13 серпня 2022 р.
Знак солідарності у Дюссельдорфі

Десятки німецьких міст шукають партнерів в Україні

Десятки німецьких міст шукають партнерів в Україні

Більше тридцяти міст з Німеччини на тлі війни хочуть встановити партнерські відносини з українськими громадами.
Суспільство28 червня 2022 р.
Товарні потяги "Укрзалізниці" (архівне фото)

Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця?

РФ дедалі більше руйнує залізничну інфраструктуру України, адже вона є найважливішим логістичним інструментом Києва.
Економіка10 травня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Роман Гончаренко

Якщо Путін здав Херсон, то врахував помилки, і це небезпечно

Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти10 листопада 2022 р.