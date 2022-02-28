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Як працівники моргу в Дніпрі повертають імена загиблим

Соня Фальнікар
25 вересня 2024 р.

Тисячі загиблих на війні в Україні залишаються неідентифікованими, а морги по всій країні переповнені невпізнаними тілами. DW побувала у Дніпрі, де патологоанатоми працюють над встановленням імен загиблих.

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Такі вантажівки приїжджають до Дніпра. До лінії фронту звідси - 180 кілометрів. Те, що вони перевозять, має запах війни - і смерті. Це тіла військових. Більшістьзагинули в Донецькій та Луганській областях. Вантажівки приїжджають щодня.
Ігор Титарчук керує моргом у Дніпрі. Його робота - повертати загиблим солдатам їхні імена. Ці рефрижератори моргу надали благодійні організації, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. Вони вміщують сотні тіл - тим не менше місця не вистачає.

Як шукають та ідентифікують тіла загиблих солдатів

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