WSJ: Україна і РФ втратили мільйон військових

Втрати української та російської армій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну складає сукупно близько мільйона військових вбитими і пораненими, повідомило у вівторок, 17 вересня, американське видання The Wall Street Journal .

За його даними, з початку війни було вбито 80 тисяч українських військовослужбовців, ще 200 тисяч отримали поранення. Натомість втрати російської сторони, за підрахунками WSJ, у яких видання спирається на українські джерела та інформацію західних розвідслужб, складають 200 тисяч вбитих і 400 тисяч поранених військовослужбовців. Жертви серед цивільного населення до підрахунку включено не було.

Визначити точну кількість загиблих і поранених з обох сторін видається дуже складним, оскільки як Росія, так і Україна відмовляються публікувати офіційні оцінки власних втрат, а також наводять дані, що викликають недовіру, зазначає видання.

Тим часом настільки високі втрати в обох країнах обернуться серйозними проблемами не тільки зараз, а й у майбутньому - вони створюють проблеми на полі бою і посилюють демографічні побоювання, пише WSJ. При цьому для України, населення якої складає лише близько чверті російського, такі втрати призводять до набагато більших збитків, ніж у РФ, констатують журналісти. Адже у той час як Росія може хоча б частково компенсувати втрати на фронті, окупувавши українські території з місцевим населенням, Києву натомість доводиться мати справу з масовою еміграцією за кордон, зазначає WSJ.